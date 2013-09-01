На участке газопровода, который обслуживает дома жителей трех улиц - Сухая, Осенняя и Симфоническая, при сильных морозах замерзала система. По словам главного инженера управления эксплуатации ПАО " Запорожгаз " Виталия Нестеренко, это связано с тем, что оборудование было установлено еще в 1995 году, а изготовлено, скорее всего, во времена Советского Союза.Для устранения неполадок " Запорожгаз " начал проводить реконструкцию системы газоснабжения на улице Вербовой — с заменой участка газопровода и с заменой шкафного регуляторного пункта (ШРП), который был построен в 1995 году и на сегодня и морально и физически устарел.Как рассказал Виталий Нестеренко, заменяется газорегуляторный пункт, производится вынос шкафа на расстояние 160 метров от охранной зоны линий электропередач 330 киловольт.- Для того, чтобы давление было стабильное, мы проводим вынос шкафаП из охранной зоны линии электропередач. Также мы сделали закольцовку с соседними улицами, что повысит стабильность давления для жителей этих улиц, - пояснил он. - Люди находятся все это время с газом. Будут выполнены подготовительные работы, то есть проложен участок газопровода среднего давления к шкафу, смонтирован шкаф. В течение дня мы это все перережем и переключим. Так что люди только в течение нескольких часов будут находиться без газа.Стоит отметить, что в эксплуатации у " Запорожгаза " порядка 300 газорегуляторных пункта и около 1200 шкафных регуляторных пунктов. Многие из них требуют ремонта и замены, ведь срок эксплуатации — порядка 10 лет.