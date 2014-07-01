Сегодня, 4 апреля, своей фрезой он срезал асфальт на улице Демократической, где образовались ямы и рассказал, как поэтапно проводится эта работа:- Наша задача — быстро убрать после зимы аварийные ямы. Вырезать старый, разрушенный, асфальт, чтобы машинам легко было передвигаться по проезжей части. Вначале проходит фреза, за ней подметальная машина, потом продувка, просмолка и после этого кладется асфальт, утаптывается катком. Фреза — дорожная машина, которая фрезерует, то есть вырезает асфальт, делает красивые ровные ямки, в которые укладывается асфальт. Так он дольше лежит - не разрушается, как при обычном ямочном ремонте, где просто кладут асфальт в яму.Работа у нас, конечно, трудная. Но пока, слава Богу, не обижают, платят нормально, жаловаться не буду.На нас часто " наезжают " , что мы, мол, такие-сякие. Но этим критикам я не пожелал бы оказаться на моем месте. Они хоть знают, что это такое? На работе мы, бывает, и задерживаемся, если надо. Особенно в такой период, когда быстро надо привести в порядок город.И вот, кстати, автолюбители, которые, бывает, приезжают из Днепра, из других областей — они хвалят, что у нас в Запорожье ещ е хорошие дороги, там, в других регионах, намного хуже. У нас в Запорожье, они говорят, дороги нормальные.ВИДЕО.Фото и видео: Дмитрий Шилин