В Бердянске произошла поножовщина между двумя мужчинами, у которых уже были проблемы с законом.
В один из магазинов курортного городка зашел окровавленный гражданин и попросил о помощи. Сотрудник торгового заведения вызвал "скорую" и полицию. Медики увезли пострадавшего в больницу с проникающими ранениями в область грудной клетки и брюшной полости. Сейчас 47-летний мужчина находится в реанимации.
Во время отработки территории сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном и рассказал, как все произошло.
По его словам, он не был знаком с пострадавшим, но между ними произошел конфликт, во время которого потерпевший достал штык-нож и начал ему угрожать. У подозреваемого был с собой кухонный нож и он им защищался.
Сейчас мужчина задержан и находится ИВС. Продолжается расследование, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области взяли в заложники супругов.
Читайте также: В Запорожье напали на женщину, когда она выходила из лифта.
В один из магазинов курортного городка зашел окровавленный гражданин и попросил о помощи. Сотрудник торгового заведения вызвал "скорую" и полицию. Медики увезли пострадавшего в больницу с проникающими ранениями в область грудной клетки и брюшной полости. Сейчас 47-летний мужчина находится в реанимации.
Во время отработки территории сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном и рассказал, как все произошло.
По его словам, он не был знаком с пострадавшим, но между ними произошел конфликт, во время которого потерпевший достал штык-нож и начал ему угрожать. У подозреваемого был с собой кухонный нож и он им защищался.
Сейчас мужчина задержан и находится ИВС. Продолжается расследование, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области взяли в заложники супругов.
Читайте также: В Запорожье напали на женщину, когда она выходила из лифта.
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