Около 800 яиц — писанок, крапанок, дряпанок, мотанок, травянок, а также украшенных в техниках квиллинг и декупаж, можно увидеть на областном фестивале-конкурсе "Писанковый рай", который торжественно откроют 7 апреля.
Столько же и участников. А это школьники и воспитанники внешкольных учебных заведений, учащиеся учебных заведений профессионально-технического образования и студенты вузов от 6 до 21 года. Об этом "Индустриалке" сообщила одна из организаторов фестиваля, директор Запорожского областного центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи Наталья Кузнецов.
Областной центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи организовал еще одну выставку - декоративно-прикладного искусства "Знай и люби свой край", на которой представлено порядка 2000 работ. Экспонаты-победители будут направлен на Всеукраинскую выставку декоративно-прикладного и изобразительного искусства в Киев (по согласию авторов). Работы, занявшие 2-3 места, по согласию авторов, передадут бойцам в зону АТО.
Выставки уже работают по адресу ул. Патриотическая, 49, и будут открыты до 14 апреля. Время работы с 9.00 до 14.00.
Торжественное открытие состоится 7 апреля в 14.00. В программе — выступления детей. Также, с 13.00, пройдут творческие мастер-классы, в том числе запланированы и по писанкарству.
Вход свободный.
Телефон областного центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи для справок 233-86-26.
"Индустриалка" также писала: "В запорожском музее научат расписывать писанки".
Фото автора
Столько же и участников. А это школьники и воспитанники внешкольных учебных заведений, учащиеся учебных заведений профессионально-технического образования и студенты вузов от 6 до 21 года. Об этом "Индустриалке" сообщила одна из организаторов фестиваля, директор Запорожского областного центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи Наталья Кузнецов.
Областной центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи организовал еще одну выставку - декоративно-прикладного искусства "Знай и люби свой край", на которой представлено порядка 2000 работ. Экспонаты-победители будут направлен на Всеукраинскую выставку декоративно-прикладного и изобразительного искусства в Киев (по согласию авторов). Работы, занявшие 2-3 места, по согласию авторов, передадут бойцам в зону АТО.
Выставки уже работают по адресу ул. Патриотическая, 49, и будут открыты до 14 апреля. Время работы с 9.00 до 14.00.
Торжественное открытие состоится 7 апреля в 14.00. В программе — выступления детей. Также, с 13.00, пройдут творческие мастер-классы, в том числе запланированы и по писанкарству.
Вход свободный.
Телефон областного центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи для справок 233-86-26.
"Индустриалка" также писала: "В запорожском музее научат расписывать писанки".
Фото автора
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