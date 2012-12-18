В конкурсе приняли участие две команды — в одну вошли детки до 10-ти лет и в другу — старше 10-ти лет. Мероприятие организовали кинологи вместе с родителями юных собачников. Как рассказал кинолог сообщества развития кинологического спорта "KOMONDOG" Дмитрий Фомин, особого внимания во время подготовки требовала младшая группа, которую тренировала опытная Анна Семенюк.- Дети показали замечательный результат и это при том, что к ним требования во во многом даже выше, чем к взрослым хендлерам, - отметил Дмитрий. - Подобные мероприятия учат ребенка самостоятельно представлять собаку на выставка в ринге. Он учится вести свою собаку на положенном расстоянии, чтобы избежать столкновения, находиться на таком расстоянии, чтобы не мешать судье и при этом, быть в одной линии с конкурентами. На самом деле нюансов много и учесть все детям было непросто, но они показали отличный результат. И самое главное, они учатся взаимодействовать со своей собакой и у них отлично получается. Наставниками в подготовке детей к конкурсу являются Анна Семенюк и Анна Пипкина. Судил на конкурсе эксперт международной категории Вадим Соколов.Кроме того, в рамках мероприятия прошли показательные выступления по кинологическому фристайлу, послушанию и трюковой дрессировке. Для участников и гостей выставки выступали София Губарева и Анна Семенюк.Результаты конкурса "Юный хендлер" (старшая группа):1 место - Аверичева Диана (13 лет)2 место - Доля Марина (9 лет)3 место - Овчарела Полина (13 лет)4 место - Сополев Олег (14 лет)5 место - Терновский Данил (12 лет)Результаты конкурса "Юный хендлер" (младшая группа):1 место - Очеретько Алина (8 лет)2 место - Бахмут Даниил (8 лет)3 место - Пискун Богдан (7 лет)4 место - Перепятенко Анна (8 лет)5 место - Горбенко Мария (8 лет)