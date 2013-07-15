Главный врач Запорожской центральной районной больницы Татьяна Гудым рассказала, что в состав филиала входят кабинеты врачей-специалистов: невролога, кардиолога, офтальмолога, хирурга, отоларинголога, стоматолога, гинеколога, терапевтов и педиатров, а также рентгенологическое отделение, кабинет УЗИ, КФД, КДЛ, физиотерапевтическое отделение, отделение дневного стационара на 30 коек, центральное стерилизационное отделение, пункт постоянного базирования скорой медицинской помощи и тому подобное. Филиал оснащен современным стоматологическим, рентгенологическим, лабораторным оборудованием и мебелью. В связи с увеличением объема медицинских услуг дополнительно в штатное расписание введены 29 штатных единиц.Филиал будет предоставлять медицинскую помощь жителям трех поселков: Кушугум, Малокатериновка и Балабино, а также всем 27738 жителям левобережной части района, включая и проживающих на территории садовых товариществ в районе Кушугума.Общая сметная стоимость строительства объекта по экспертным заключением филиала ГП " Укргосстройэкспертиза " в 2016 году составила 80 млн. 759 тыс. грн, сообщил на открытии губернатор Константин Брыль. Для финансирования привлекались средства государственного, областного и местных бюджетов. В этом году из областного бюджета также планируется выделить 3,9 млн на оборудование и около 900 тыс. на благоустройство территории больницы.Вопрос организации Центра ПМСП на базе этого филиала будет рассматриваться после формирования объединенной территориальной громады, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.