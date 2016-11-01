В Мелитопольском районе мужчину и женщину вывезли в заброшенный ангар и приковали их цепью к железной трубе.
Супружескую пару, которая по неизвестным причинам стала заложниками, нашли и освободили полицейские. В ангаре правоохранители также обнаружили 82 охотничьих патрона 16-го калибра, 24 патрона калибра 7,62 мм, 35 тротиловых шашек общим весом 7 кг и металлическую банку с охотничьим порохом.
Полицейские установили, что к похищению людей причастен владелец ангара, местный фермер. Сейчас мужчина задержан. Его подозревают в совершении преступлений сразу по нескольким статьям за похищение и хранение оружия. Мужчине грозит срок до семи лет, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области беременная женщина порезала себя из-за проблем.
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Супружескую пару, которая по неизвестным причинам стала заложниками, нашли и освободили полицейские. В ангаре правоохранители также обнаружили 82 охотничьих патрона 16-го калибра, 24 патрона калибра 7,62 мм, 35 тротиловых шашек общим весом 7 кг и металлическую банку с охотничьим порохом.
Полицейские установили, что к похищению людей причастен владелец ангара, местный фермер. Сейчас мужчина задержан. Его подозревают в совершении преступлений сразу по нескольким статьям за похищение и хранение оружия. Мужчине грозит срок до семи лет, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области беременная женщина порезала себя из-за проблем.
Читайте также: В запорожском кафе женщина украла брендовую сумку с деньгами и мобилкой.
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