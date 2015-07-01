Известные в Запорожье вокалисты Александр и Инна Гапон нечасто балуют горожан своими совместными выступлениями, поэтому их появление на сцене ДК металлургов сегодня стало подарком для всех присутствующих.
Своими песнями актеры поздравила ветеранов, которые сегодня празднуют 30-ю годовщину создания Запорожской городской ветеранской организации.
Народный артист Украины Александр Гапон с дочерью Инной Гапон — заслуженной артисткой Украины давно завоевали сердца запорожцев своим талантливым творчеством. В частности, Александр Гапон более полувека играет на сцене Запорожского областного драматического театра имени В. Магара, а Инна Гапон кроме выступлений занимается еще и обучением вокалу в собственной студии. Артистка воспитала уже не одно поколение юных вокалистов.
Фото Александра Прилепы
Своими песнями актеры поздравила ветеранов, которые сегодня празднуют 30-ю годовщину создания Запорожской городской ветеранской организации.
Народный артист Украины Александр Гапон с дочерью Инной Гапон — заслуженной артисткой Украины давно завоевали сердца запорожцев своим талантливым творчеством. В частности, Александр Гапон более полувека играет на сцене Запорожского областного драматического театра имени В. Магара, а Инна Гапон кроме выступлений занимается еще и обучением вокалу в собственной студии. Артистка воспитала уже не одно поколение юных вокалистов.
Фото Александра Прилепы
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