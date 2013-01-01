В Вольнянском районе 28-летняя женщина на седьмом месяце беременности совершила попытку суицида.
К счастью, будущая мама осталась жива. Ее доставили с резаными ранами в районную больницу. Врачи сразу же передали информацию о случившемся сотрудникам полиции. Как сообщили "Индустриалке" в ОК ГУНП Запорожской области, женщина объяснила, что пыталась покончить с собой из-за бытовых проблем. Сейчас открыто уголовное производство и продолжается расследование.
Известно также, что перед попыткой суицида из дома женщины работники социальной службы забрали в больницу 3-летнююю малышку. По информации главы независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолия Сидоренко, мать избила девочку ремнем. Сейчас подробности случившегося выясняют полицейские.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области ребенок наелся таблеток от шизофрении.
Читайте также: В Запорожье напали на женщину, когда она выходила из лифта.
К счастью, будущая мама осталась жива. Ее доставили с резаными ранами в районную больницу. Врачи сразу же передали информацию о случившемся сотрудникам полиции. Как сообщили "Индустриалке" в ОК ГУНП Запорожской области, женщина объяснила, что пыталась покончить с собой из-за бытовых проблем. Сейчас открыто уголовное производство и продолжается расследование.
Известно также, что перед попыткой суицида из дома женщины работники социальной службы забрали в больницу 3-летнююю малышку. По информации главы независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолия Сидоренко, мать избила девочку ремнем. Сейчас подробности случившегося выясняют полицейские.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области ребенок наелся таблеток от шизофрении.
Читайте также: В Запорожье напали на женщину, когда она выходила из лифта.
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