На первом этаже ДК работала выставка творческих работ, предоставленная районными организациями — она доказала, что наши ветераны самые талантливые и многогранные личности.Поздравить ветеранов с праздником приехали первые лица города — мэр Запорожья Владимир Буряк, его заместитель Анатолий Пустоваров, начальник управления социальной защиты населения горсовета Ольга Полковникова, директор департамента охраны здоровья горсовета Виктория Ушакова. На торжестве присутствовал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.В сопровождении председателя совета Запорожской городской организации ветеранов Украины, генерал-майора Виктора Короленко мэр Владимир Буряк посмотрел выставку творческих работ и лично пообщался с ветеранами, пожелав им радости и благополучия. На выставке главный запорожский казак, актер Олег Григорьев вручил городскому голове сувенир на память.Праздничный концерт начался с выступлений творческих коллективов, а затем на сцену для поздравлений вышли председатель совета городской организации ветеранов Виктор Короленко и мэр Запорожья Владимир Буряк.- Мы еще молоды — нам 30 и впереди много дел, - начал свою речь Виктор Короленко. - За эти 30 лет мы прошли огромный путь развития и укрепления, но самое главное - мы нашли свою нишу в развитии родного города. Отдельно выражаю благодарность за поддержку городскому голове и всей его команде, а также отдельно хочется выделить все наши предприятия, которые не остаются в стороне и также всегда нас поддерживают. Я поздравляю всех нас с праздником и благодарю наших ветеранов, потому что наша сила — в вас! Будьте здоровы!Мэр Запорожья Владимир Буряк также тепло поздравил присутствующих ветеранов и отметил, что только совместными усилиями удастся сделать Запорожье лучшим городом во всем мире.- 30 лет для возраста человека - это небольшой возраст, а вот для общественной организации - это достаточно мощный срок, - подчеркнул Владимир Викторович. - За эти 30 лет вы сделали очень много. Мне сегодня хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы в своей жизни сделали для нашего города. Каждый на своем месте, на своем предприятии или в своем дворе трудился на общее благо. Я знаю, что в ваших душах и в ваших сердцах — истинная правда жизни. Вы даете пример, как нужно жить и как нужно работать. Огромное спасибо за ваш труд, за все, что вы сделали, и за то, что мы еще сделаем вместе.Мэр отметил, что в этом году бюджет города нацелен на социальную защиту и поддержку тех категорий населения, которые в этом нуждаются.После торжественных речей самые активные представители ветеранских организаций получили из рук городского головы Запорожья медали, грамоты и подарки. Среди награжденных медалью " За активное участие в ветеранском движении " был и председатель совета ветеранов ПАО " Запорожсталь " Николай Силин.Комбинат " Запорожсталь " регулярно оказывает поддержку ветеранским организациям. В частности, на этот праздник был предоставлен ДК металлургов, где пенсионеры смогли провести достойное мероприятие, а также комбинат выделил 15 тысяч гривен на приобретение наградной атрибутики. Отдельно к 30-летию ветераны получили и долгожданную технику, которая существенно облегчит ведение определенной документации и поможет в решении других вопросов.- Тяжело переоценить важность социальных вопросов, которые принимаются и обсуждаются в ветеранском совете, - отметил начальник обжимного цеха ПАО " Запорожсталь " , депутат городского совета от Оппозиционного блока Андрей Кривцов. - От работы этой организации зависит не только духовное спокойствие, но и материальное благо наших пенсионеров. Деятельность, которую они проводят в воспитании нашего подрастающего поколения в духе патриотизма — неоценима. Даже если взять мое поколение, то его в духе патриотизма воспитали именно сегодняшние ветераны.Комбинат " Запорожсталь " со своей стороны постоянно помогает ветеранам — все обращения, которые поступают от советов мы всячески поддерживаем. Сегодня к празднику вручаем сертификат на приобретение трех компьютеров и лазерного принтера, чтобы можно было облегчить работу всей ветеранской организации города.