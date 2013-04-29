Сегодня, 4 апреля, на улице Демократической в Заводском районе дорожники КП "Элуад" занимались аварийным текущим ремонтом. Работа полностью, можно сказать, механизирована. Мощная фреза срезает слой старого асфальта, в котором образовались ямы, и тут же асфальтная крошка по транспортеру поступает в кузов идущего вслед за фрезой грузовика. Образовавшиеся на месте ям "корыта" продувают вентилятором, чтобы было все чисто, поливают растопленной смолой, а затем укладывается асфальт.Как рассказала начальник ДЭУ Заводского района КП " ЭЛУАД " Ольга Рой, ремонт дороги на улице Демократической будет закончен к концу этой недели.- В первую очередь мы начали ремонт дорог на тех улицах, по которым движется общественный транспорт, - говорит Ольга Рой. - Уже выполнен аварийный текущий ремонт на улицах Калибровой, Лизы Чайкиной, Южном шоссе, приступили к ремонту на Северном шоссе. Кроме того, такой же ремонт будем проводить на улицах Добровольческих батальонов, Республиканской, Тепличной, Скворцова. Затем, по графику, приступим и к среднему ремонту.Гарантии на ямочный ремонт - три года, хотя по нормам гарантия на ямочный ремонт вообще не дается, только на средний и капитальный.ВИДЕО.Фото и видео: Дмитрий Шилин