Так, в районе работниками районной администрации была убрана от опавшей листвы и мусора зеленая зона в парке по ул. Бородинской.На протяжении недели прошли субботники и в учебных заведениях, расположенных в Днепровском районе. Учащиеся и педагоги убирали территории школ от мусора и веток, приводили в порядок клумбы.Более 100 учащихся Запорожской государственной инженерной академии почистили от мусора зеленую зону и пешеходную аллею в парке им. Сагайдачного. Председатель районной администрации Запорожского городского совета по Днепровскому району Константин Онода поддержал инициативных студентов, районной администрацией был предоставлен весь необходимый для уборки инвентарь.Во время субботников в районе убирались территории, прилегающие к магазинам, рынкам, торговым площадкам. Коммунальные предприятия очистили газоны на пл. Запорожской, в сквере Чернобыльцев, у мемориала " Скорбящая мать " на общей площади 11400 кв.м.В рамках проведения месячника по очистке территории города от мусора уборка в Днепровском районе продолжается, сообщает сайт мэрии.