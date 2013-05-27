Больше всего в весенний период страдают от возгораний территории города, где расположены: Национальный заповедник " Хортица " и район Гребного канала в Коммунарском районе.Управление по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Запорожского городского совета призывает строго придерживаться правил пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах. В первую очередь, горожан просят не сжигать сухую траву и мусор, не разводить огонь рядом с хозяйственными постройками, не разбрасывать окурки и спички, следить за тем, чтобы дети не баловались с огнем.При обнаружении пожара необходимо срочно сообщить в спасательную службу по телефону 101 и, по возможности, принять меры к его тушению, сообщает сайт мэрии.