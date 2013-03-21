Запорожская певица и актриса Наталья Латун показала новую грань своего творчества на выставке "Свет внутри меня", открывшейся в Выставочном зале Союза фотохудожников.
Полгода назад Наталья впервые взяла в руки кисть и начала рисовать — это ее первая персональная выставка. Она — аматор и подкупает не мастерством, а непосредственностью и эмоциями, зачастую достаточно острыми. Наталья Латун рисует в направлении интуитивной живописи и наива.
- Семь лет я играла в театре имени Магара, у меня хорошо складывалась карьера актрисы, - вспоминает Наталья Латун. - Потом мне очень захотелось петь. Я бросила театр и пошла учиться в наше музучилище.
Потом было семь лет работы в филармонии. К слову, пела с Евгением Евтушенко. Когда он пришел в мою жизнь, то дал мне возможность полететь, показал, что я имею какую-то ценность. Я очень благодарна этому человеку.
А затем в моей жизни случилась такая ситуация, когда я, можно сказать, умерла. Я не болела, но у меня резко, без каких-либо симптомов произошла большая потеря крови, клиническая смерть.
После этого я многое увидела, переосмыслила свою жизнь. И во мне открылся еще один талант целительства и живопения (основано на вибрациях)— этим занимаюсь семь лет. И самостоятельно выступаю с концертами по Украине. Я вышла на тот уровень жизни, о котором всегда мечтала.
- Почему начали рисовать?
- У меня было много красок, я сидела и ждала Учителя, а он все не приходил. (Очевидно, Наталья имела ввиду восточную мудрость "Когда ученик готов, приходит учитель". - С. О.). Я разозлилась и написала птеродактиля. А потом само пошло! Я начала писать, что чувствую, что мне хочется.
...На презентации выставки, конечно, не обошлось без песен, в том числе и таких, которые Наталья Латун называет живопением.
На выставке также представлены фотографии Натальи Латун работы Олега Бурбовского.
***
Выставка "Свет внутри меня" Натальи Латун работает в Выставочном зале Союза фотохудожников по 19 апреля. Вход свободный. Телефлн для справок 233-11-83.
Фото автора
Полгода назад Наталья впервые взяла в руки кисть и начала рисовать — это ее первая персональная выставка. Она — аматор и подкупает не мастерством, а непосредственностью и эмоциями, зачастую достаточно острыми. Наталья Латун рисует в направлении интуитивной живописи и наива.
- Семь лет я играла в театре имени Магара, у меня хорошо складывалась карьера актрисы, - вспоминает Наталья Латун. - Потом мне очень захотелось петь. Я бросила театр и пошла учиться в наше музучилище.
Потом было семь лет работы в филармонии. К слову, пела с Евгением Евтушенко. Когда он пришел в мою жизнь, то дал мне возможность полететь, показал, что я имею какую-то ценность. Я очень благодарна этому человеку.
А затем в моей жизни случилась такая ситуация, когда я, можно сказать, умерла. Я не болела, но у меня резко, без каких-либо симптомов произошла большая потеря крови, клиническая смерть.
После этого я многое увидела, переосмыслила свою жизнь. И во мне открылся еще один талант целительства и живопения (основано на вибрациях)— этим занимаюсь семь лет. И самостоятельно выступаю с концертами по Украине. Я вышла на тот уровень жизни, о котором всегда мечтала.
- Почему начали рисовать?
- У меня было много красок, я сидела и ждала Учителя, а он все не приходил. (Очевидно, Наталья имела ввиду восточную мудрость "Когда ученик готов, приходит учитель". - С. О.). Я разозлилась и написала птеродактиля. А потом само пошло! Я начала писать, что чувствую, что мне хочется.
...На презентации выставки, конечно, не обошлось без песен, в том числе и таких, которые Наталья Латун называет живопением.
На выставке также представлены фотографии Натальи Латун работы Олега Бурбовского.
***
Выставка "Свет внутри меня" Натальи Латун работает в Выставочном зале Союза фотохудожников по 19 апреля. Вход свободный. Телефлн для справок 233-11-83.
Фото автора
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