В Мелитополе несчастье произошло с 11-летней девочкой.
Девочка приняла успокоительный и антипсихотический препарат азалептол, которые обычно медики назначают при шизофрении. К счастью, юной жительнице Мелитополя врачи вовремя оказали первую помощь. Ее доставили в детскую больницу с отравлением, сообщил глава независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области дети 2 дня ели борщ с ртутью.
Читайте также: В Запорожье женщина наглоталась таблеток, чтобы умереть.
Девочка приняла успокоительный и антипсихотический препарат азалептол, которые обычно медики назначают при шизофрении. К счастью, юной жительнице Мелитополя врачи вовремя оказали первую помощь. Ее доставили в детскую больницу с отравлением, сообщил глава независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области дети 2 дня ели борщ с ртутью.
Читайте также: В Запорожье женщина наглоталась таблеток, чтобы умереть.
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