Патрульные получили сообщение о том, что в одном из кафе по улице Героев 93-й бригады произошла кража.
Прибыв на место выяснилось, что одна из гостей заведения оставила без присмотра свою сумочку от "Louis Vuitton" внутри которой шесть тысяч гривен, банковские карточки, мобильник и документы на иномарку.
Сумочка буквально несколько минут оставалась без присмотра, но когда женщина вернулась за столик, ее там не оказалось.
Патрульные провели осмотр помещения, опросили свидетелей, а другие экипажи объезжали близлежащею территорию. Неподалеку нашли кошелек женщины уже без денег и документы.
Благодаря видеонаблюдению, которое велось в кафе, удалось выяснить подозреваемую в воровстве. Более того, женщина вернулась на место происшествия через некоторое время уже в другой одежде.
Подозреваемая отказывалась признавать свою вину. На место вызвали следователей и позже женщина все-таки призналась в краже и рассказала, где оставила остальные украденные вещи, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье напали на женщину, когда она выходила из лифта.
Читайте также: В Запорожье на Бабурке выгуливали волка.
Прибыв на место выяснилось, что одна из гостей заведения оставила без присмотра свою сумочку от "Louis Vuitton" внутри которой шесть тысяч гривен, банковские карточки, мобильник и документы на иномарку.
Сумочка буквально несколько минут оставалась без присмотра, но когда женщина вернулась за столик, ее там не оказалось.
Патрульные провели осмотр помещения, опросили свидетелей, а другие экипажи объезжали близлежащею территорию. Неподалеку нашли кошелек женщины уже без денег и документы.
Благодаря видеонаблюдению, которое велось в кафе, удалось выяснить подозреваемую в воровстве. Более того, женщина вернулась на место происшествия через некоторое время уже в другой одежде.
Подозреваемая отказывалась признавать свою вину. На место вызвали следователей и позже женщина все-таки призналась в краже и рассказала, где оставила остальные украденные вещи, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье напали на женщину, когда она выходила из лифта.
Читайте также: В Запорожье на Бабурке выгуливали волка.
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