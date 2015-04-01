В мероприятии приняли участие 965 педагогов: учителя-предметники, учителя начального звена, преподаватели дошкольных и внешкольных учреждений, психологи и социальные педагоги, руководители кружков.Среди инновационных форм проведения методических занятий, которые организаторы предложили запорожским педагогам – лингвостудия, коучинг-сессия, Запорожский исторический клуб, тренинги, цикл мастер-классов и другие.Городская методическая служба уделяет значительное внимание интерактивному взаимодействию и приобщению к творческому самосовершенствованию во время проведения сессий. Так, например, коучинг-сессию для преподавателей английского языка провела Сенека Райан, специалист программы английского языка из США, которая специально приехала в Запорожье для проведения тренинга. Также, во время занятий по повышению качества городской системы математического образования, преподаватели математики решали задачи повышенного и углубленного уровней по геометрии, обучались новым подходам в оценивании работ учащихся во время ВНО.Во время тренингов для биологов, физиков и химиков, преподаватели учились использовать Googlе-документы, презентации на разных этапах урока.На мастер-классе " Современные технологии развития сенсорно-познавательных и математических компетенций " преподаватели дошкольных учреждений получили методические рекомендации относительно того, как организовать занятия, используя технику пластилинографии, сообщает сайт мэрии.