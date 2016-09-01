В Запорожье водитель легковушки за две недели дважды попался патрульным в состоянии наркотического опьянения. Первый раз он управлял авто под действием метамфетамина, а второй - марихуаны.
Полицейские остановили "ВАЗ 2107" за нарушение водителем правил дорожного движения. Но заметив, что мужчина нетрезвый, направили его на проверку в больницу. Подозрения подтвердились.
Инспекторы выписали водителю протокол по ч.2 ст.130 КУоАП "Управление в состоянии опьянения", а машину эвакуировали на штрафстоянку, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье парень возил с собой ножи.
Читайте также: В Запорожье возле остановки стоял автомобиль с гранатой.
Полицейские остановили "ВАЗ 2107" за нарушение водителем правил дорожного движения. Но заметив, что мужчина нетрезвый, направили его на проверку в больницу. Подозрения подтвердились.
Инспекторы выписали водителю протокол по ч.2 ст.130 КУоАП "Управление в состоянии опьянения", а машину эвакуировали на штрафстоянку, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье парень возил с собой ножи.
Читайте также: В Запорожье возле остановки стоял автомобиль с гранатой.
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