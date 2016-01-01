На перекрестке улиц Гоголя и Мазепы двое мужчин подошли к молодому человеку и попросили позвонить с его телефона. После этого один из злоумышленников, угрожая ножом, сказал, что не вернет телефон и приказал парню уходить.Несмотря на то, что пострадавший не сразу обратился в полицию, приметы своих обидчиков он запомнил. Поэтому сразу узнал одного из нападавших, просматривая картотеку полицейских.Криминалисты Ореховского отделения полиции в тот же день задержали 40-летнего и 37-летнего ранее судимых мужчин. Как оказалось, украденный телефон они продали в Запорожье. Как сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области, средство связи изъяли.В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленникам. Обоих проверяют на причастность к совершению подобных преступлений.Сведения о событии были внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 (разбой) УК Украины. За совершенное преступление злоумышленникам светит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.