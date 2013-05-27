Завтра, 4 апреля, запорожцы попрощаются с художником Владимиром Форостецким.
Как сообщила "Индустриалке" председатель Запорожской организации Национального Союза художников Украины Ирина Гресик, Владимир Форостецкий ушел из жизни 1 апреля, в больнице, после длительной тяжелой болезни. Ему было 70 лет.
Владимир Форостецкий – известный в нашем городе художник и дизайнер, член Союза художников Украины, заслуженный деятель искусств Украины.
Занимался живописью и графикой, дизайном, декоративно-прикладным искусством. Большое место в его творчестве занимали исторические картины, Хортица.
- Историческая тематика мне невероятно нравится, - говорил "Индустриалке" Владимир Васильевич. - Я дизайнер, и историческая живопись для меня — это искусство выходного дня.
Так, Владимир Форостецкий создал большую серию картин с портретами исторических личностей.
- Очень люблю Нестора Махно, это наш национальный герой, пусть и противоречивая фигура, но знаковая, - рассказывал художник о любимой картине из этой серии. - Его портрет я писал по фотографиям.
Владимир Форостецкий дарил свои произведения Запорожскому областному художественному музею. Среди них - медаль, посвященная Антуану де Сент–Экзюпери, и отливок с нее. Точно такая же медаль работы Владимира Форостецкого хранится и в парижском музее.
– Был конкурс через Москву, в 80–е годы, я выслал свою работу, – вспоминал Владимир Васильевич. – Потом мне пришло красивое письмо на французском языке, что теперь я являюсь постоянным участником экспозиции Всемирного музея медалей в Париже. Тогда из всего Советского Союза в этом музее выставлялось человека три. Из Запорожья я единственный.
…Прощание с Владимиром Форостецким состоится в Выставочном зале Союза художников (б. Центральный, 3) 4 апреля, с 13.00 до 14.00. Его похоронят на Осипеноквском кладбище.
Фото из архива "Индустриалки"
Владимир Форостецкий с супругой Людмилой на их совместной выставке в Выставочном зале Союза художников. 2013 год.
Как сообщила "Индустриалке" председатель Запорожской организации Национального Союза художников Украины Ирина Гресик, Владимир Форостецкий ушел из жизни 1 апреля, в больнице, после длительной тяжелой болезни. Ему было 70 лет.
Владимир Форостецкий – известный в нашем городе художник и дизайнер, член Союза художников Украины, заслуженный деятель искусств Украины.
Занимался живописью и графикой, дизайном, декоративно-прикладным искусством. Большое место в его творчестве занимали исторические картины, Хортица.
- Историческая тематика мне невероятно нравится, - говорил "Индустриалке" Владимир Васильевич. - Я дизайнер, и историческая живопись для меня — это искусство выходного дня.
Так, Владимир Форостецкий создал большую серию картин с портретами исторических личностей.
- Очень люблю Нестора Махно, это наш национальный герой, пусть и противоречивая фигура, но знаковая, - рассказывал художник о любимой картине из этой серии. - Его портрет я писал по фотографиям.
Владимир Форостецкий дарил свои произведения Запорожскому областному художественному музею. Среди них - медаль, посвященная Антуану де Сент–Экзюпери, и отливок с нее. Точно такая же медаль работы Владимира Форостецкого хранится и в парижском музее.
– Был конкурс через Москву, в 80–е годы, я выслал свою работу, – вспоминал Владимир Васильевич. – Потом мне пришло красивое письмо на французском языке, что теперь я являюсь постоянным участником экспозиции Всемирного музея медалей в Париже. Тогда из всего Советского Союза в этом музее выставлялось человека три. Из Запорожья я единственный.
…Прощание с Владимиром Форостецким состоится в Выставочном зале Союза художников (б. Центральный, 3) 4 апреля, с 13.00 до 14.00. Его похоронят на Осипеноквском кладбище.
Фото из архива "Индустриалки"
- Просмотров: 147
Похожие новости