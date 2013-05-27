Владимир Форостецкий с супругой Людмилой на их совместной выставке в Выставочном зале Союза художников. 2013 год.

Как сообщила " Индустриалке " председатель Запорожской организации Национального Союза художников Украины Ирина Гресик, Владимир Форостецкий ушел из жизни 1 апреля, в больнице, после длительной тяжелой болезни. Ему было 70 лет.Владимир Форостецкий – известный в нашем городе художник и дизайнер, член Союза художников Украины, заслуженный деятель искусств Украины.Занимался живописью и графикой, дизайном, декоративно-прикладным искусством. Большое место в его творчестве занимали исторические картины, Хортица.- Историческая тематика мне невероятно нравится, - говорил " Индустриалке " Владимир Васильевич. - Я дизайнер, и историческая живопись для меня — это искусство выходного дня.Так, Владимир Форостецкий создал большую серию картин с портретами исторических личностей.- Очень люблю Нестора Махно, это наш национальный герой, пусть и противоречивая фигура, но знаковая, - рассказывал художник о любимой картине из этой серии. - Его портрет я писал по фотографиям.Владимир Форостецкий дарил свои произведения Запорожскому областному художественному музею. Среди них - медаль, посвященная Антуану де Сент–Экзюпери, и отливок с нее. Точно такая же медаль работы Владимира Форостецкого хранится и в парижском музее.– Был конкурс через Москву, в 80–е годы, я выслал свою работу, – вспоминал Владимир Васильевич. – Потом мне пришло красивое письмо на французском языке, что теперь я являюсь постоянным участником экспозиции Всемирного музея медалей в Париже. Тогда из всего Советского Союза в этом музее выставлялось человека три. Из Запорожья я единственный.…Прощание с Владимиром Форостецким состоится в Выставочном зале Союза художников (б. Центральный, 3) 4 апреля, с 13.00 до 14.00. Его похоронят на Осипеноквском кладбище.Фото из архива " Индустриалки "