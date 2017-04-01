Телефонные аферисты часто скрываются под видом " сотрудников банка " , из-за чего горожане нередко попадаются на удочку. Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников, стоит выполнять следующие правила:- если " сотрудник банка " по телефону требует предоставить персональные данные банковской карты, нужно сразу же обратиться в полицию;- нельзя никому передавать персональные данные о банковских счетах и карточках. У настоящих сотрудников банка все эти данные есть, и спрашивать их у клиента по телефону они не имеют права;- сотрудник банка не будет просить вас сделать какие-то операции на банкомате. Необходимо спросить, в каком ближайшем отделении банка вы сможете лично решить " проблему " ;- нельзя сообщать третьим лицам, в том числе родственникам, знакомым, друзьям, продавцам в магазине и сотрудникам банка, пин-код своей банковской карты;- в случае, если уже пропали деньги с карты или вы поняли, что стали жертвой мошенника, необходимо мгновенно заблокировать карту. Для этого необходимо позвонить в банк, картой которого вы пользуетесь. При пропаже средств необходимо написать заявление в полицию.