Прием заявок стартовал 2 марта и продолжался в течение месяца. За этот период комбинат провел три обучающих тренинга по социальному проектированию, которые посетили более 300 представителей общественности. В ходе встреч координаторы проекта и члены экспертного совета ознакомили запорожцев с условиями участия в конкурсе, тонкостями подготовки заявки, а также ответили на вопросы." В пятом, юбилейном сезоне конкурса " Мы – это город " количество заявок, поступивших от инициативных запорожцев, снова побило рекорд. Со своей стороны, мы увеличили грантовый фонд на реализацию проектов до 3 миллионов гривен – таким образом, еще больше необходимых городу идей получат путевку в жизнь " , - отметил глава экспертного совета конкурса, директор по капитальному строительству и инвестициям ПАО " Запорожсталь " Алексей Лебедев.С 1 апреля все поступившие заявки пройдут техническую экспертизу, также будут определены полуфиналисты конкурса, состоится открытая презентация проектов-полуфиналистов перед членами экспертного совета. В апреле на сайте конкурса " Мы – это город " стартует онлайн голосование за " Народный проект " , в ходе которого каждый запорожец сможет отдать голос за лучшую, по его мнению, инициативу.Проекты-победители конкурса " Мы – это город " получат гранты на реализацию до 100 тыс. гривен. В 2017 году ПАО " Запорожсталь " , при долевом участии ЧАО " Запорожокс " и ЧАО " Запорожогнеупор " , увеличил грантовый фонд конкурса до 3 млн гривен.Напомним, в 2016 году на конкурс " Мы – это город " было подано 254 заявки. При этом победителями конкурса в 2016 году определены 38 проектов, с общим бюджетом конкурса свыше 2,4 млн гривен.Корпоративная социальная программа " Мы — это город " была инициирована комбинатом " Запорожсталь " и работает с 2013 года. За 4 года работы программы для участия в конкурсе подано 667 заявок, которые прошли экспертный отбор. В рамках социальной программы " Мы – это город " реализовано 96 проектов, общая сумму грантов составила порядка 6 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ПАО "Запорожсталь".