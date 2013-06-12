К участию в конкурсе социальных инициатив "Мы – это город" ПАО "Запорожсталь" поступило рекордное количество заявок – 279 проектов. Инициативы поступили от благотворительных, коммунальных, медицинских, спортивных, образовательных и общественных учреждений и организаций Запорожья
Прием заявок стартовал 2 марта и продолжался в течение месяца. За этот период комбинат провел три обучающих тренинга по социальному проектированию, которые посетили более 300 представителей общественности. В ходе встреч координаторы проекта и члены экспертного совета ознакомили запорожцев с условиями участия в конкурсе, тонкостями подготовки заявки, а также ответили на вопросы.
"В пятом, юбилейном сезоне конкурса "Мы – это город" количество заявок, поступивших от инициативных запорожцев, снова побило рекорд. Со своей стороны, мы увеличили грантовый фонд на реализацию проектов до 3 миллионов гривен – таким образом, еще больше необходимых городу идей получат путевку в жизнь", - отметил глава экспертного совета конкурса, директор по капитальному строительству и инвестициям ПАО "Запорожсталь" Алексей Лебедев.
С 1 апреля все поступившие заявки пройдут техническую экспертизу, также будут определены полуфиналисты конкурса, состоится открытая презентация проектов-полуфиналистов перед членами экспертного совета. В апреле на сайте конкурса "Мы – это город" стартует онлайн голосование за "Народный проект", в ходе которого каждый запорожец сможет отдать голос за лучшую, по его мнению, инициативу.
Проекты-победители конкурса "Мы – это город" получат гранты на реализацию до 100 тыс. гривен. В 2017 году ПАО "Запорожсталь", при долевом участии ЧАО "Запорожокс" и ЧАО "Запорожогнеупор", увеличил грантовый фонд конкурса до 3 млн гривен.
Напомним, в 2016 году на конкурс "Мы – это город" было подано 254 заявки. При этом победителями конкурса в 2016 году определены 38 проектов, с общим бюджетом конкурса свыше 2,4 млн гривен.
Корпоративная социальная программа "Мы — это город" была инициирована комбинатом "Запорожсталь" и работает с 2013 года. За 4 года работы программы для участия в конкурсе подано 667 заявок, которые прошли экспертный отбор. В рамках социальной программы "Мы – это город" реализовано 96 проектов, общая сумму грантов составила порядка 6 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ПАО "Запорожсталь".
Прием заявок стартовал 2 марта и продолжался в течение месяца. За этот период комбинат провел три обучающих тренинга по социальному проектированию, которые посетили более 300 представителей общественности. В ходе встреч координаторы проекта и члены экспертного совета ознакомили запорожцев с условиями участия в конкурсе, тонкостями подготовки заявки, а также ответили на вопросы.
"В пятом, юбилейном сезоне конкурса "Мы – это город" количество заявок, поступивших от инициативных запорожцев, снова побило рекорд. Со своей стороны, мы увеличили грантовый фонд на реализацию проектов до 3 миллионов гривен – таким образом, еще больше необходимых городу идей получат путевку в жизнь", - отметил глава экспертного совета конкурса, директор по капитальному строительству и инвестициям ПАО "Запорожсталь" Алексей Лебедев.
С 1 апреля все поступившие заявки пройдут техническую экспертизу, также будут определены полуфиналисты конкурса, состоится открытая презентация проектов-полуфиналистов перед членами экспертного совета. В апреле на сайте конкурса "Мы – это город" стартует онлайн голосование за "Народный проект", в ходе которого каждый запорожец сможет отдать голос за лучшую, по его мнению, инициативу.
Проекты-победители конкурса "Мы – это город" получат гранты на реализацию до 100 тыс. гривен. В 2017 году ПАО "Запорожсталь", при долевом участии ЧАО "Запорожокс" и ЧАО "Запорожогнеупор", увеличил грантовый фонд конкурса до 3 млн гривен.
Напомним, в 2016 году на конкурс "Мы – это город" было подано 254 заявки. При этом победителями конкурса в 2016 году определены 38 проектов, с общим бюджетом конкурса свыше 2,4 млн гривен.
Корпоративная социальная программа "Мы — это город" была инициирована комбинатом "Запорожсталь" и работает с 2013 года. За 4 года работы программы для участия в конкурсе подано 667 заявок, которые прошли экспертный отбор. В рамках социальной программы "Мы – это город" реализовано 96 проектов, общая сумму грантов составила порядка 6 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ПАО "Запорожсталь".
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