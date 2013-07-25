В Мелитопольский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о ДТП с пострадавшими в городе Мелитополь.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции.Правоохранители установили, что 35-летний водитель автомобиля " ВАЗ-21121 " , двигаясь по улице Петра Дорошенко в районе нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на женщину 1977 года рождения.В результате аварии местную жительницу с травмами доставили в Мелитопольскую городскую больницу.Все обстоятельства и причины происшествия в настоящее время устанавливаются.Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области. Продолжается досудебное расследование.