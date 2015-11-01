При проверке оперативной информации о незаконном хранении наркотического вещества жителем Мелитополя 1975 года рождения информация подтвердилась.На улице Интеркультурной в Мелитополе сотрудники управления противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции в Запорожской области обнаружили и изъяли у ранее судимого мужчины медицинский стеклянный флакон с жидкостью темно-коричневого цвета со специфическим запахом (наркотическое средство " Экстракционный опий " ).Изъятое направлено на исследование в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.В настоящее время проводятся мероприятия по установлению каналов поступления наркотического вещества.Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Самая строгая санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.