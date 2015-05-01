В Приморское отделение полиции поступило сообщение о том, что в местную больницу доставлена женщина 1951 года рождения. Она получила черепно-мозговую травму и ранение головы в области лба.Выехав на место происшествия, полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшей нанес ее муж 1950 года рождения. Пенсионер, приревновав жену, сначала затеял ссору, а затем из пистолета, снаряженного пулей Флобера, выстрелил ей в голову.К счастью, ранение оказалось поверхностным, в настоящее время жизни пострадавшей ничто не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Запорожской области.Полицейские опросили правонарушителя, и изъяли орудие преступления - револьвер " ALFA " (травматический) с патронами.