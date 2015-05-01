Продолжается досудебное расследование уголовного производства, начатого по факту покушения на убийство жительницы Приморска, совершенного ее мужем на почве ревности
В Приморское отделение полиции поступило сообщение о том, что в местную больницу доставлена женщина 1951 года рождения. Она получила черепно-мозговую травму и ранение головы в области лба.
Выехав на место происшествия, полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшей нанес ее муж 1950 года рождения. Пенсионер, приревновав жену, сначала затеял ссору, а затем из пистолета, снаряженного пулей Флобера, выстрелил ей в голову.
К счастью, ранение оказалось поверхностным, в настоящее время жизни пострадавшей ничто не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Запорожской области.
Полицейские опросили правонарушителя, и изъяли орудие преступления - револьвер "ALFA" (травматический) с патронами.
В Приморское отделение полиции поступило сообщение о том, что в местную больницу доставлена женщина 1951 года рождения. Она получила черепно-мозговую травму и ранение головы в области лба.
Выехав на место происшествия, полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшей нанес ее муж 1950 года рождения. Пенсионер, приревновав жену, сначала затеял ссору, а затем из пистолета, снаряженного пулей Флобера, выстрелил ей в голову.
К счастью, ранение оказалось поверхностным, в настоящее время жизни пострадавшей ничто не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Запорожской области.
Полицейские опросили правонарушителя, и изъяли орудие преступления - револьвер "ALFA" (травматический) с патронами.
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