Запорожские патрульные на улице Победы остановили автомобиль ВАЗ 2109, за рулем которого находился 19-летний парень.
Причиной остановки послужила неисправность автомобиля — не работал задний габарит.
Но водитель при общении с правоохранителями настолько нервничал, что они решили провести поверхностный обыск автомобиля, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья.
Оказалось, что парень вез в машине несколько ножей, которые могут квалифицировать как холодное оружие. Объяснить правонарушитель толком ничего не смог, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу.
Напомним, как сообщала "Индустриалка", в центре Запорожья напали на мужчину.
Причиной остановки послужила неисправность автомобиля — не работал задний габарит.
Но водитель при общении с правоохранителями настолько нервничал, что они решили провести поверхностный обыск автомобиля, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья.
Оказалось, что парень вез в машине несколько ножей, которые могут квалифицировать как холодное оружие. Объяснить правонарушитель толком ничего не смог, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу.
Напомним, как сообщала "Индустриалка", в центре Запорожья напали на мужчину.
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