В Запорожье на Набережной сбили 24-летнего парня.
Пешеход попал под колеса легкового автомобиля. На место ДТП выезжала бригада "скорой помощи". К счастью, молодой человек серьезно не пострадал. Врачи диагностировали у него ушибы и ссадины.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье перевернулась легковушка.
Читайте также: В лечебном заведении Запорожской области больные устроили кровавые разборки.
Пешеход попал под колеса легкового автомобиля. На место ДТП выезжала бригада "скорой помощи". К счастью, молодой человек серьезно не пострадал. Врачи диагностировали у него ушибы и ссадины.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье перевернулась легковушка.
Читайте также: В лечебном заведении Запорожской области больные устроили кровавые разборки.
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