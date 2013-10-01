Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Каменке-Днепровской удивляет своей красотой
Храму уже больше 130 лет. В 30-е годы прошлого века на нем разрушили колокольню, и колокола сбрасывали так, что они встревали в землю или раскалывались. Тогда же храм от закрытия и дальнейшего разрушения спасло то, что его стали использовать под хозяйственные нужды. А богослужения тут возобновились в 1963 году - при Хрущеве.
В Каменке-Днепровской принято считать, что именно с этой церкви и берет свое начало город, расположенный возле Каховского водохранилища. Храм очень красивый и самый старый на территории города. Здесь даже праздник День города отмечают в день Рождества Богородицы, а не в День освобождения города от фашистских оккупантов.
Относительно недавно стало известно, что в документах за 1910 год есть описание церкви Пресвятой Богородицы. Здесь же указана точная дата начала строительства храма – 1885 год. Также известно, что на месте нынешнего храма когда-то был возведен деревянный храм, он существовал еще с 18 столетия.
Высота церкви без купола достигает 18 м, внутри есть классический иконостас, ворота. Главной святыней храма Рождества считается ковчег, в котором находятся мощи Оптинских старцев. В нем также есть несколько почитаемых икон. Храм смог пережить немецкую оккупацию и гонения советской власти. Хотя, когда немцы отступали из города, церковь подверглась незначительным разрушениям, а именно – была уничтожена колокольня и купол храма.
Правда, священник Олег, который проводит здесь богослужения, рассказывает, что однажды к нему на исповедь пришел старый человек и сознался, что колокольню подорвали не фашисты, а местные жители, и, скорее всего, по приказу партийного руководства, которое всю вину сложило на фашистов. Но в теорию о фашистах верят не все, так как во времена оккупации ими города в храме был расположен их госпиталь.
Сегодня храм действующий, в нем проводятся все богослужения.
Источник: ua.igotoworld.com
Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Олег Чиквашвили совершил чин освящения акватории Каховского водохранилища реки Днепр в границах г. Каменка-Днепровская и с. Великая Знаменка
Святая вода из кропильницы в руках у батюшки на солнце загорается серебряным сиянием
Фото Александра Алешина, жителя Каменки-Днепровской и из интернета
Храму уже больше 130 лет. В 30-е годы прошлого века на нем разрушили колокольню, и колокола сбрасывали так, что они встревали в землю или раскалывались. Тогда же храм от закрытия и дальнейшего разрушения спасло то, что его стали использовать под хозяйственные нужды. А богослужения тут возобновились в 1963 году - при Хрущеве.
В Каменке-Днепровской принято считать, что именно с этой церкви и берет свое начало город, расположенный возле Каховского водохранилища. Храм очень красивый и самый старый на территории города. Здесь даже праздник День города отмечают в день Рождества Богородицы, а не в День освобождения города от фашистских оккупантов.
Относительно недавно стало известно, что в документах за 1910 год есть описание церкви Пресвятой Богородицы. Здесь же указана точная дата начала строительства храма – 1885 год. Также известно, что на месте нынешнего храма когда-то был возведен деревянный храм, он существовал еще с 18 столетия.
Высота церкви без купола достигает 18 м, внутри есть классический иконостас, ворота. Главной святыней храма Рождества считается ковчег, в котором находятся мощи Оптинских старцев. В нем также есть несколько почитаемых икон. Храм смог пережить немецкую оккупацию и гонения советской власти. Хотя, когда немцы отступали из города, церковь подверглась незначительным разрушениям, а именно – была уничтожена колокольня и купол храма.
Правда, священник Олег, который проводит здесь богослужения, рассказывает, что однажды к нему на исповедь пришел старый человек и сознался, что колокольню подорвали не фашисты, а местные жители, и, скорее всего, по приказу партийного руководства, которое всю вину сложило на фашистов. Но в теорию о фашистах верят не все, так как во времена оккупации ими города в храме был расположен их госпиталь.
Сегодня храм действующий, в нем проводятся все богослужения.
Источник: ua.igotoworld.com
Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Олег Чиквашвили совершил чин освящения акватории Каховского водохранилища реки Днепр в границах г. Каменка-Днепровская и с. Великая Знаменка
Святая вода из кропильницы в руках у батюшки на солнце загорается серебряным сиянием
Фото Александра Алешина, жителя Каменки-Днепровской и из интернета
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