Украину представили восемь спортсменов. В том числе двое запорожцев – в самом легком женском весе до 48 кг выступала Марина Черняк, а в самой тяжелой мужской категории +100 кг – Станислав Бондаренко.Воспитанникам Андрея Бондарчука повезло на грузинском татами – с медалями домой возвращаются оба.Марина Черняк выиграв встречи у соперниц из Франции и Португалии, лишь в финале уступила оппонентке из Бразилии. Так копилка сборной Украины пополнилась серебром – эта медаль стала первой для нашей команды в Грузии.Станислав так же уверенно провел путь до финала, оставив позади соперников из России и Грузии. В финале Бондаренко противостоял хозяин ковра – грузинский дзюдоист Адам Окруашвили. Чемпион Европейских Игр оказался сильнее запорожца, сделав Бондаренко обладателем серебряной медали.В командном зачете сборная Украины заняла высокое четвертое место, завоевав золото, два серебра и бронзу. Первую тройку, по количеству заработанных наград, составили Бразилия, Россия и Грузия.Автор – Ирина Гейм