Многим не понравился любительский стиль, в котором уличный запорожский художник Александр Харьковский изобразил цветы, птиц и замысловатые фигуры. Стиль отдаленно напоминающий петриковскую роспись и правда больше походит не рисунок ребенка. Скорее всего все фигурки разрисованы под трафарет. Запорожцы утверждают, что строгий стиль и белый цвет архитектурного сооружения был лучше ярких мазков. Мол, все уже устали от безвкусных рисунков повсюду — хотелось бы какой-то единой концепции.Однако, некоторым такое творчество пришлось по вкусу, запорожцы отмечают, что " это точно лучше, чем нецензурные слова, которыми раньше расписывали эти шары подростки " .В любом случае, пока в социальных сетях идет обмен мнениями, автор этой работы просит поддержки у всех неравнодушных и предлагает в таком же стиле украсить расписать еще и другой шар, который расположен на противоположной стороне проспекта.