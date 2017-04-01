В Днепровском районе Запорожья произошла стрельба.
25-летнего пострадавшего карета "скорой помощи" доставила в городскую больницу № 9. Мужчину госпитализировали в хирургическое отделение с ранением правого бедра и левой половины грудной клетки. Обстоятельства происшедшего установят сотрудники правоохранительных органов, сообщил глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко.
Как писала "Индустриалка", на запорожском курорте мужчина перерезал себе горло.
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25-летнего пострадавшего карета "скорой помощи" доставила в городскую больницу № 9. Мужчину госпитализировали в хирургическое отделение с ранением правого бедра и левой половины грудной клетки. Обстоятельства происшедшего установят сотрудники правоохранительных органов, сообщил глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко.
Как писала "Индустриалка", на запорожском курорте мужчина перерезал себе горло.
Читайте также: В Запорожье больная женщина кричала в квартире.
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