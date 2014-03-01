Новый театр замахнулся на комедию "Собака на сене" известного испанского драматурга Лопе де Веги — премьера состоится 9 апреля.
Это история любви аристократки Дианы и ее секретаря Теодоро. Узнав, что Теодоро сделал предложение служанке, Диана влюбляется в него. Но когда он делает шаги ей навстречу, то отталкивает. Такая "собака на сене" - ни себе, ни другим. По мнению Дианы, Теодоро недостаточно благороден, и гордость в ней борется с любовью.
Главные роли играют актеры, которые в жизни являются супругами — режиссер Светлана Лебедева и директор Нового театра Владислав Лебедев.
- Не боитесь сравнения с одноименным фильмом с Маргаритой Тереховой и Михаилом Боярским в главных ролях? - поинтересовалась "Индустриалка" у Владислава Лебедева.
- Определенный риск есть. Из-за того, что был удачный фильм, многие театры не брали эту постановку. Но прошло уже много времени. Как мы выяснили, молодежь этот фильм, в основном, не видела. Лопе де Вега — в какой-то степени испанский Шекспир, и эта пьеса просто великолепная, поэтому мы решили ее поставить.
Люди, которые придут к нами, ожидая увидеть повтор фильма, будут немножко озадачены. Потому что мы абсолютно ничего не берем из кино, а делаем свою версию. Делаем вещь с испанским колоритом, с испанской музыкой.
Модернизируем классику — действие нашего спектакля происходит во все времена. Будут стилизованные современные модные костюмы. Например, слуги у нас бегают в кедах и коротких штанишках. Будут и испанские мотивы в одежде. Интерьер замка — белого цвета.
- Вы отходите от текста пьесы?
- Нет. В этой пьесе — много интересных фраз, здесь можно найти комедийные и драматические моменты, даже трагические нотки. Мы все это подчеркиваем. Покажем полноценный спектакль, во время которого можно посмеяться, поплакать и повосхищаться.
ПРИХОДИТЕ!
Премьеру комедии Нового театра "Собака на сене" смотрите в ДК ЗТР 9 апреля в 18.00.
В 2-х действиях, продолжительность 2 ч 30 мин.
80-150 грн.
Билеты в кассах Мусин-концерт, тел. 701-0-107.
Справки по тел. 050-180-51-30
"Индустриалка" также писала, что киевский театр "Тысячелетие" везет в Запорожье веселую эпатажную комедию "Девичник по-американски".
Это история любви аристократки Дианы и ее секретаря Теодоро. Узнав, что Теодоро сделал предложение служанке, Диана влюбляется в него. Но когда он делает шаги ей навстречу, то отталкивает. Такая "собака на сене" - ни себе, ни другим. По мнению Дианы, Теодоро недостаточно благороден, и гордость в ней борется с любовью.
Главные роли играют актеры, которые в жизни являются супругами — режиссер Светлана Лебедева и директор Нового театра Владислав Лебедев.
- Не боитесь сравнения с одноименным фильмом с Маргаритой Тереховой и Михаилом Боярским в главных ролях? - поинтересовалась "Индустриалка" у Владислава Лебедева.
- Определенный риск есть. Из-за того, что был удачный фильм, многие театры не брали эту постановку. Но прошло уже много времени. Как мы выяснили, молодежь этот фильм, в основном, не видела. Лопе де Вега — в какой-то степени испанский Шекспир, и эта пьеса просто великолепная, поэтому мы решили ее поставить.
Люди, которые придут к нами, ожидая увидеть повтор фильма, будут немножко озадачены. Потому что мы абсолютно ничего не берем из кино, а делаем свою версию. Делаем вещь с испанским колоритом, с испанской музыкой.
Модернизируем классику — действие нашего спектакля происходит во все времена. Будут стилизованные современные модные костюмы. Например, слуги у нас бегают в кедах и коротких штанишках. Будут и испанские мотивы в одежде. Интерьер замка — белого цвета.
- Вы отходите от текста пьесы?
- Нет. В этой пьесе — много интересных фраз, здесь можно найти комедийные и драматические моменты, даже трагические нотки. Мы все это подчеркиваем. Покажем полноценный спектакль, во время которого можно посмеяться, поплакать и повосхищаться.
ПРИХОДИТЕ!
Премьеру комедии Нового театра "Собака на сене" смотрите в ДК ЗТР 9 апреля в 18.00.
В 2-х действиях, продолжительность 2 ч 30 мин.
80-150 грн.
Билеты в кассах Мусин-концерт, тел. 701-0-107.
Справки по тел. 050-180-51-30
"Индустриалка" также писала, что киевский театр "Тысячелетие" везет в Запорожье веселую эпатажную комедию "Девичник по-американски".
- Просмотров: 88
Похожие новости