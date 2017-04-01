В Запорожье одинокая тяжело больная женщина просила о помощи в собственной квартире.
Дежурному аварийно спасательной службы "Кобра" поступил вызов от сотрудника полиции, который сообщил, что в квартире за закрытой дверью кричит женщина и просит о помощи. На место события выехали спасатели. С помощью специального оборудования они открыли двери. Бойцы "Кобры" оказали пожилой запорожанке первую помощь и передали ее бригаде "скорой помощи", сообщил "Индустриалке" заместитель начальника по аварийно-спасательной работе ЗКСВАСС "Кобра" Эдуард Нехорошев.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчина нашел свою тетю мертвой.
Читайте также: На запорожском курорте мужчина перерезал себе горло.
Дежурному аварийно спасательной службы "Кобра" поступил вызов от сотрудника полиции, который сообщил, что в квартире за закрытой дверью кричит женщина и просит о помощи. На место события выехали спасатели. С помощью специального оборудования они открыли двери. Бойцы "Кобры" оказали пожилой запорожанке первую помощь и передали ее бригаде "скорой помощи", сообщил "Индустриалке" заместитель начальника по аварийно-спасательной работе ЗКСВАСС "Кобра" Эдуард Нехорошев.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчина нашел свою тетю мертвой.
Читайте также: На запорожском курорте мужчина перерезал себе горло.
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