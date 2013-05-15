Фестиваль организован совместно исполнительным комитетом Запорожского горсовета и областной туристической ассоциацией при поддержке Запорожской областной государственной администрации.Принять участие в фестивале приглашаются туроператоры и турагенты, представители гостиничного бизнеса, баз отдыха, пансионатов. По заявкам для участников мероприятия предоставляются выставочные места. Для представителей СМИ 23 апреля будет организован информационный тур к побережью Азовского моря.В программе фестиваля - презентация новых туристических маршрутов, встречи с известными путешественниками, развлекательные программы для детей и взрослых, розыгрыш путевок и призов от участников фестиваля и многое другое.Телефоны для справок: (061)-239-06-33, (096)-109-04-56, сообщает сайт мэрии.