66-летний житель Бердянска пытался свести счеты с жизнью.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, мужчина перерезал себе горло. На место события вызвали бригаду "скорой помощи". У пострадавшего впереди была разрезана шея, а также повреждена трахея. Медики оказалимужчине первую помощь и доставили его в городскую больницу.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье женщина наглоталась таблеток, чтобы умереть.
Читайте также: В Запорожье повесился боец АТО.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, мужчина перерезал себе горло. На место события вызвали бригаду "скорой помощи". У пострадавшего впереди была разрезана шея, а также повреждена трахея. Медики оказалимужчине первую помощь и доставили его в городскую больницу.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье женщина наглоталась таблеток, чтобы умереть.
Читайте также: В Запорожье повесился боец АТО.
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