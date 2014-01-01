На календаре только 3 апреля, а в Запорожье уже начинают расцветать абрикосы.
Пользователь сети опубликовал фотографию абрикоса, цветы которого только начинают открываться. И хотя ночи в Запорожье еще остаются холодными, днем синоптики обещают уже до 19 градусов тепла и вскоре зацветут все деревья.
Как писала "Индустриалка", запорожские парки украсили весенними цветами.
Читайте также: В Запорожье на "Радуге" расцветает сад цветов.
Фото: Сергей Цевелев
Пользователь сети опубликовал фотографию абрикоса, цветы которого только начинают открываться. И хотя ночи в Запорожье еще остаются холодными, днем синоптики обещают уже до 19 градусов тепла и вскоре зацветут все деревья.
Как писала "Индустриалка", запорожские парки украсили весенними цветами.
Читайте также: В Запорожье на "Радуге" расцветает сад цветов.
Фото: Сергей Цевелев
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