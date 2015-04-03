Как известно, все средства собранные в рамках этого проекта, направляются на помощь в лечении больных деток - приобретение медикаментов, препаратов, медоборудования для онкобольных детей области.До начала концерта в фойе Дворца культуры металлургов прошла акция " Дети – детям " , во время которой воспитанники домов творчества и воскресных школ города представили покупателям свои поделки. За время благотворительного концерта детям удалось выручить чуть больше 4 тысяч гривен.- Я хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на призыв церкви. Кто-то может сказать, что этого мало, но я могу сказать, что это много, - сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. - Я смотрю на это через призму больного ребенка. Одно из страшных осложнений лейкоза - когда пораженные клетки попадают в спинно-мозговую жидкость. И если лечение своевременно не назначено, эти клетки спокойно живут и размножаются, и ребенка мы, увы, потеряем. Одно стеклышко для диагностики присутствия этих клеток в спинно-мозговой жидкости стоит больше 2 тысяч гривен, а это значит, что мы можем купить два стеклышка. Две детских жизни будут спасены. Это много или мало?Я хочу высказать слова благодарности трудовым коллективам, которые откликнулись на наш призыв – это ПАО " Запорожсталь " , ЧАО " Запорожогнеупор " и ЧАО " Запорожкокс " . Это люди, которым есть куда потратить эти деньги, но они дали их больным детям.- Уважаемые друзья, у каждого из нас есть понимание того, что через добрые дела ты обогащаешься сам, получаешь самое ценное богатство – духовное, - сказал начальник юридического отдела профсоюзного комитета ПАО " Запорожсталь " , депутат Запорожского горсовета от Оппозиционного блока Игорь Чумаченко. - Социальная ответственность – это основной принцип комбината " Запорожсталь " . Мы сотрудничаем со многими благотворительными организациями, фондами и уже много лет принимаем участие и в этой благотворительной акции. Творите добро, и оно к вам вернется.Игорь Чумаченко от меткомбината " Запорожсталь " передал владыке два сертификата: на 20 тысяч гривен и 100 доз донорской крови, которую сдали работники предприятия во время проведения благотворительного марафона " Любовь милосердствует " .Генеральный директор ЧАО " Запорожогнеупор " Виктор Бусько в свою очередь поблагодарил всех организаторов сегодняшней акции за то, что продолжают оставаться неравнодушными.- Коллектив " Запорожского огнеупорного завода " никогда не стоял в стороне от проблем города, проблем окружающих, и самое главное – от проблем детей и детской медицины, - сказал Виктор Бусько. – В сегодняшних условиях, когда социальный уровень жизни значительно снизился, проблемы медицины, особенно детской, как никогда остро выходят на первый план. Особенно это ощущают родители, для которых боль и страдание детей в сто раз сильнее, чем для самих детей.Мы хотели бы, чтобы маленькие запорожцы почувствовали себя счастливыми, чтобы они жили под мирным небом, а их родители обрели веру в людей.Виктор Бусько передал сертификаты на 10 тысяч гривен от коллективов " Запорожогнеупора " и " Запорожкокса " .В благотворительном концерте приняли участие коллективы городского музыкального училища имени Майбороды, запорожские вокалисты, хор Свято-Андреевского кафедрального собора города Запорожья.За семь лет проект "Любовь милосердствует" собрал более 4 млн грн, более 100 литров крови, на его счету десятки спасенных детских жизней.