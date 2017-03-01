279 предложений было подано на участие в конкурсе социальных проектов "Мы - это город", который проводится в Запорожье пятый раз.
Самые уникальные заявки будут реализованы и, наверняка, порадуют горожан.
Напомним, пятый сезон конкурса социальных инициатив "Мы – это город", который проводит ПАО "Запорожсталь", стартовал 2 марта 2017 года. Грантовый фонд на реализацию лучших социально значимых инициатив горожан увеличен до 3 млн гривен, при долевом участии предприятий ЧАО "Запорожкокс" и ЧАО "Запорожогнеупор". Сумма гранта на проект конкурса может составить до 100 тыс. гривен.
"Мы – это город" - не только конкурс грантов. Это масштабный проект, который обучает, объединяет, вдохновляет, дает новые знания и возможности, развивает культуру социального проектирования, реализует инициативы горожан, повышает активность местных громад.
Как писала "Индустриалка", прием заявок завершился 1 апреля в 24 часа.
Самые уникальные заявки будут реализованы и, наверняка, порадуют горожан.
Напомним, пятый сезон конкурса социальных инициатив "Мы – это город", который проводит ПАО "Запорожсталь", стартовал 2 марта 2017 года. Грантовый фонд на реализацию лучших социально значимых инициатив горожан увеличен до 3 млн гривен, при долевом участии предприятий ЧАО "Запорожкокс" и ЧАО "Запорожогнеупор". Сумма гранта на проект конкурса может составить до 100 тыс. гривен.
"Мы – это город" - не только конкурс грантов. Это масштабный проект, который обучает, объединяет, вдохновляет, дает новые знания и возможности, развивает культуру социального проектирования, реализует инициативы горожан, повышает активность местных громад.
Как писала "Индустриалка", прием заявок завершился 1 апреля в 24 часа.
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