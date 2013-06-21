С самого утра к главной сцене парка начали сходиться люди с маленькими деревянными домиками. А некоторые участники всего за полчаса до начала мероприятия забивали последние гвозди в свои творения."Для участия в фестивале необходимо было предварительно зарегистрироваться. По нашим данным к нам пришло более 50 участников, которые представили больше​ сотни скворечников. Основными критериями оценивания работ были оригинальность, экологичность и пригодность для жизни птиц. После фестиваля все скворечники, которые пройдут проверку на пригодность, будут размещены по всему парку", - рассказал "Индустриалке" организатор фестиваля Василий Бушаров.Скворечники удивляли своим разнообразием и творческим подходом к оформлению фасадов. Кто-то брал количеством и яркостью, кто-то необычными образами. Чего только стоит скворечник в форме сказочной птицы! А кто-то брал почти ювелирным подходом к архитектонике.Наше внимание привлекла небольшая команда, которая буквально перед началом фестиваля достраивала "трехэтажный коттедж" для птиц. Оказалось, что идея принять участие в конкурсе к ним пришла сегодня утром. Пусть они и не выиграли призов, зато сумели в считанные минуты создать вокруг себя настоящую шумиху и поделиться позитивом со всеми вокруг.В томном ожидании результатов, гостей развлекали певцы и танцоры восточных танцев. Главный же приз достался семье Арт е менко за их шедевральный, тонкой работы скворечник. Их старания были вознаграждены поездкой в Карпаты на грибной тур.Пока все рассматривали свои призы, организаторы напомнили, что основной целью этого фестиваля было привлечение внимания к экологии нашего края и помощи его обитателям. Теперь центральный парк культуры и отдыха Запорожья сможет похвастаться, что на его территории находится элитный жилой комплекс для птиц.