Сотни запорожцев приняли участие в интереснейшем мероприятии, инициаторами которого выступили Общественные организации " АвтоРетроКлуб Александровский " и " Запорожские Врата " . Спасатели Главного управления также присоединились к мероприятию и провели информационно - разъяснительную работу, развернув передвижной консультационный пункт.Специалисты Службы спасения рассказали детям, как выделить опасные находки от обычных вещей. Также, учитывая естественное любопытство ребят к этим предметам, дали подержать учебные макеты ВНП. Но с условием, что при обнаружении опасных предметов они в руки их никогда не возьмут.Сотрудники учебно-методического центра продемонстрировали гражданам разнообразные средства индивидуальной защиты органов дыхания, рассказали, в каких случаях они используются. Кроме этого, провели тренинги по изготовлению ватно-марлевых повязок, а также научили пользоваться противогазами.Более тысячи желающих запорожцев сегодня с удовольствием посвятили 5 минут своего времени, чтобы еще раз вспомнить элементарные правила безопасности, а также получили профилактические листовки с информацией о действиях в случае нештатных ситуаций.Также, в ходе мероприятия состоялся детский конкурс рисунка на асфальте " Безопасный мир глазами детей " . Дети получили возможность отразить основные аспекты безопасности жизнедеятельности, такими какими они предстают в их детском воображении. Все победители получили памятные подарки от Главного управления ДСНС.Наибольший интерес вызвала у детей пожарная машина с техническим оборудованием. Из уст подростков звучало много вопросов по поводу применения различных технических средств и работы спасателей.Подобные мероприятия способствуют формированию у детей навыков правильного поведения при чрезвычайных ситуациях и позволяют повторить правила по основам безопасности жизнедеятельности, пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.