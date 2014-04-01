Киевский театр "Тысячелетие" везет в Запорожье веселую эпатажную комедию "Девичник по-американски".
Премьера спектакля состоялась 22 декабря 2016 года. А в нашем городе его покажут 5 апреля во Дворце культуры металлургов.
Театр приглашает зрителей в США, в город Йорк, 1950-х годов – во времена Элвиса Пресли, рок-н-ролла, джаза, "американской мечты" и авантюризма! В этой истории актеры сыграют... актеров.
Обнищавшие театральные артисты находят в газете объявление о том, что престарелая миллионерша Грета Бейкер безуспешно ищет двоих потерянных родственников, которых она когда-то видела еще детьми.
Актеры Джонни и Марк решают рискнуть и откликнуться на объявление, чтобы побороться за внушительное наследство. На что готовы эти авантюристы, чтобы получить миллионы – узнаете, посмотрев "Девичник по-американски". Зрителям обещают много смешных моментов.
После Запорожья спектакль покажут в Днепре (6 апреля). Броварах (12 апреля) и в Одессе (29 апреля).
…Напомним, что в ноябре прошлого года театр"Тысячелетия" уже показывал в Запорожье спектакль "Ремонт или Реставрация чувств" – дебют был успешным.
ПРИХОДИТЕ!
Комедию "Девичник по-американски" смотрите в ДК металлургов в среду, 5 апреля, начало в 19.00.
Билеты от 50 до 130 грн.
Справки и заказ по телефону билетов 067-537-38-47.
Источник: 1000letie.com.ua.
Премьера спектакля состоялась 22 декабря 2016 года. А в нашем городе его покажут 5 апреля во Дворце культуры металлургов.
Театр приглашает зрителей в США, в город Йорк, 1950-х годов – во времена Элвиса Пресли, рок-н-ролла, джаза, "американской мечты" и авантюризма! В этой истории актеры сыграют... актеров.
Обнищавшие театральные артисты находят в газете объявление о том, что престарелая миллионерша Грета Бейкер безуспешно ищет двоих потерянных родственников, которых она когда-то видела еще детьми.
Актеры Джонни и Марк решают рискнуть и откликнуться на объявление, чтобы побороться за внушительное наследство. На что готовы эти авантюристы, чтобы получить миллионы – узнаете, посмотрев "Девичник по-американски". Зрителям обещают много смешных моментов.
После Запорожья спектакль покажут в Днепре (6 апреля). Броварах (12 апреля) и в Одессе (29 апреля).
…Напомним, что в ноябре прошлого года театр"Тысячелетия" уже показывал в Запорожье спектакль "Ремонт или Реставрация чувств" – дебют был успешным.
ПРИХОДИТЕ!
Комедию "Девичник по-американски" смотрите в ДК металлургов в среду, 5 апреля, начало в 19.00.
Билеты от 50 до 130 грн.
Справки и заказ по телефону билетов 067-537-38-47.
Источник: 1000letie.com.ua.
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