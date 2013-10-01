На площадке дворца спорта ЗАС состоялся первый поединок 1/4 финала чемпиона Украины по футзалу среди команд второй лиги. Запорожско-донецкий коллектив АРПИ принимал Виза-Вторма из Ивано-Франковска.
Напряженный первый тайм завершился нулевой ничьей, а после перерыва "АРПИ" обеспечило себе хороший задел перед повторной игрой. Благодаря голам Дмитрия Харченко, Андрея Огнистого, Антона Тарасенко и Михаила Трубарова, а также мячу, забитому в свои ворота игроком Виза-Вторма, подопечные Александра Моргунова победили со счетом 5:1.
Ответный матч четвертьфинала второй лиги между этими соперниками пройдет во вторник, 11 апреля¸в Ивано-Франковске.
Фото: Futsal.zp.ua
Напряженный первый тайм завершился нулевой ничьей, а после перерыва "АРПИ" обеспечило себе хороший задел перед повторной игрой. Благодаря голам Дмитрия Харченко, Андрея Огнистого, Антона Тарасенко и Михаила Трубарова, а также мячу, забитому в свои ворота игроком Виза-Вторма, подопечные Александра Моргунова победили со счетом 5:1.
Ответный матч четвертьфинала второй лиги между этими соперниками пройдет во вторник, 11 апреля¸в Ивано-Франковске.
Фото: Futsal.zp.ua
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