Напряж е нный первый тайм завершился нулевой ничьей, а после перерыва " АРПИ " обеспечило себе хороший задел перед повторной игрой. Благодаря голам Дмитрия Харченко, Андрея Огнистого, Антона Тарасенко и Михаила Трубарова, а также мячу, забитому в свои ворота игроком Виза-Вторма, подопечные Александра Моргунова победили со сч е том 5:1.Ответный матч четвертьфинала второй лиги между этими соперниками пройд е т во вторник, 11 апреля¸в Ивано-Франковске.Фото: Futsal.zp.ua