В этот день получить порция приятных впечатлений смогут запорожцы разного возраста. С 13.00 на главной поляне "Дубовой Рощи" пройдут конкурсы и эстафеты, творческие и оздоровительные мастер-классы, выставки и ярмарка рукоделий и, конечно же, вокально-инструментальная и танцевальная концертная программа от юных и звездных талантов города.Как сообщил менеджер "Дубовки" Александр Кахай , одной из локаций мероприятия станет уличный лекторий, где все желающие взрослые смогут послушать лекции ведущих запорожских диетологов и профессионалов по оздоровлению.Для малышей откроется в этот день Уличный сад-огород, в котором дети смогут посадить свой дуб из проросших желудей и оставить его в парке или же взять выращивать домой.Удивлять обещают и в дендрологическом Арт-музее, где все желающие смогут создать интересную картину-графити с помощью скелетизированных листьев разных пород деревьев и красок.Начало мероприятия - 8 апреля в 13.00. Вход свободный.