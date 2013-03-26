В Запорожском областном театре кукол это решили исправить и пригласили на гастроли Черкасский академический кукольный театр, который на следующих выходных представит вниманию зрителей комедию под названием " Пригоди мишеня Мицика " .- У каждого театра есть свой неповторимый творческий почерк и конечно же выступление этих актеров будет отличаться от нашего, - рассказала " Индустриалке " руководитель литературно-драматической частью Запорожского театра кукол Виктория Белим. - Представление будет на украинском языке и наверняка понравится нашему зрителю. Пока Черкасский театр будет давать гастроли у нас, наши актеры поедут к ним и покажут там нашу премьеру - " Колобка " . Такие обмены интересны не только зрителям, но и самим актерам.В рамках театрального обмена, Черкасский театр кукол пробудет в Запорожской области в течение недели и посетит со своим комедийным представлением школы и детские сады области.Фото: сайт Черкасского академического театра кукол