Студенты Запорожского музыкального училища им. Майбороды привезли высшие награды с престижного конкурса, в котором приняли участие юные и молодые исполнители Украины, Польши, Беларусии.Условия конкурса были очень интересные - в каждой из программ предполагалось исполнение произведения украинского композитора, сообщает департамент культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской ОГА. Состав жюри конкурса, которое возглавил баянист-виртуоз, народный артист Украины, профессор кафедры народных инструментов Национальной музыкальной академии Украины им.Чайковского, руководитель квартета баянистов им. М. Ризоля при Национальной филармонии Украины Сергей Гринченко, вошли шесть профессиональных мастеров искусств из Украины и Беларусии. Стоит отметить, что в жюри работал и директор Запорожского музыкального училища им. Майбороды, заслуженный работник культуры Украины Сергей Пелюк.Студенты-аккордеонисты Запорожского музыкального училища им. Майбороды заняли по итогам выступлений призовые места: I место - Дмитрий Шаламов; II место - Михаил Передерий. Дипломантом конкурса стала Александра Майцак. Запорожцы получили дипломы лауреатов и приняли участие в престижном гала-концерте.Члены жюри отметили высокий профессиональный уровень подготовки, сложность музыкального репертуара и качественную подготовку запорожских студентов.Фото предоставлено департаментом культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской ОГА