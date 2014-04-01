Вероятно, на водопроводных сетях произошла авария и мощный порыв воды сорвал даже тяжелую крышку люка. Запорожцы не растерялись - автомобилисты воспользовались тепленькой водичкой, которая била ключом из под земли, чтобы помыть свои машины.Принять душ удалось даже аварийке водоканала. Прибыв на место происшествия специалисты, скорее всего, перекрыли подачу воды и спокойно дожидались пока поток воды стихнет.Фото: Владимир Фризько