До уровня третьего этажа достигали брызги из фонтана, который образовался в районе 14-этажного дома по бульвару Гвардейскому.
Вероятно, на водопроводных сетях произошла авария и мощный порыв воды сорвал даже тяжелую крышку люка. Запорожцы не растерялись - автомобилисты воспользовались тепленькой водичкой, которая била ключом из под земли, чтобы помыть свои машины.
Принять душ удалось даже аварийке водоканала. Прибыв на место происшествия специалисты, скорее всего, перекрыли подачу воды и спокойно дожидались пока поток воды стихнет.
Фото: Владимир Фризько
Вероятно, на водопроводных сетях произошла авария и мощный порыв воды сорвал даже тяжелую крышку люка. Запорожцы не растерялись - автомобилисты воспользовались тепленькой водичкой, которая била ключом из под земли, чтобы помыть свои машины.
Принять душ удалось даже аварийке водоканала. Прибыв на место происшествия специалисты, скорее всего, перекрыли подачу воды и спокойно дожидались пока поток воды стихнет.
Фото: Владимир Фризько
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