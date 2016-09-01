Гороскоп на 3–9 апреля.

Вам необходимо проявить инициативу и применить свои идеи на практике. Не откладывайте решение проблем в долгий ящик. Постарайтесь воздержаться от обид и вести себя нейтрально. В выходные могут возникнуть сложности в отношениях с родней или друзьями.У вас появится желание и возможность что-то изменить в собственной жизни. Ловите шанс. Благоприятный период для расширения сферы деятельности, карьерного роста, новых романтических знакомств. В выходные постарайтесь отдохнуть так, как вам того хочется.Влиять на ход событий вам вряд ли удастся, а вот использовать их с выгодой для себя сможете. Полученная информация может вас порадовать, возможна речь о вашем повышении по службе или прибавлении зарплаты. В выходные вы сможете добиться весьма амбициозной цели.Постарайтесь быть терпимее к окружающим. Попытка научить кого-нибудь жить обернется для вас не слишком приятной ситуацией. Следует изо всех сил сдерживать эмоции, это позволит с блеском справиться с ситуацией. В выходные дни больше общайтесь с родными.Придется доказывать свой уровень профессионализма. Понадобится благожелательность и контактность. Внимательнее следите за новостями, чтобы не пропустить важной для вас информации. В выходные дни избегайте пустых слов и лишних контактов.Вам потребуется проявить терпение на работе, иначе деловые партнеры могут воспользоваться вашей эмоциональностью. Могут возобновиться важные для вас контакты и связи. Случайные встречи откроют для вас новые перспективы. В выходные дети будут радовать вас.Не стоит открыто высказывать свои претензии. Ваш успех зависит от вашей дипломатичности. Грандиозные планы на ближайшие дни лучше не строить. Близкие люди могут обратиться к вам за советом. Постарайтесь быть предусмотрительнее, не повторяйте уже сделанных ошибок.Судьба предоставит возможность выбора, в профессиональном и личном плане многие будут добиваться вашего внимания. Работоспособность и чувство такта позволят виртуозно справиться с задачами. Вас ждет финансовый успех. В выходные постарайтесь хорошо отдохнуть.У вас огромное количество интересных идей и новых планов. Нужно много работать, чтобы реализовать желаемое. Подумайте о новом источнике дохода. Не забывайте о своих близких, порадуйте их каким-нибудь приобретением. Выходные посвятите налаживанию новых связей.Подумайте о планах и проектах на будущее. На работе все благополучно, даже вероятно повышение по службе. Не пропустите важную информацию, которая откроет перед вами новые возможности. Не стоит жалеть денег, если есть шанс порадовать близких людей.Время серьезно отнестись к своей карьере. Эмоциональная устойчивость может понизиться. Постарайтесь не показывать окружающим свою нетерпимость. Опасайтесь ввязываться в авантюрные истории. В выходные не принимайте чью-то сторону. Просто делайте свое дело.Грядут заметные перемены в отношениях с деловыми партнерами. Это серьезное испытание на прочность, от вас потребуется готовность к сотрудничеству. Будьте осторожны с заманчивым предложением, касающимся личной жизни. В выходные не стоит ничего планировать.