Перед Днем Победы в 2008 году в Запорожье был "День Евгения Евтушенко"
Фотоснимки Евгения Евтушенко я сделал во время его встречи с журналистами в Запорожском горисполкоме
Русский поэт, который стал целой эпохой, приехал в город на Днепре по приглашению мэра Запорожья и своего тезки Евгения Карташова. А дело было так. Как-то в самолете, летящем то ли в Европу, то ли обратно, два Евгения оказались не просто попутчиками, а соседями по креслам. И в ходе завязавшейся беседы Евгений Карташов стал наизусть читать Евгению Евтушенко его стихи. Да так много, что поэт расчувствовался и не знал, как попутчика отблагодарить.
А запорожский мэр Карташов тогда взял и сказал Евтушенко:
- Евгений Александрович! Вам кто-нибудь и когда-нибудь читал ваши стихи на высоте десять тысяч метров над землей?
- Никогда! – ответил Евтушенко.
- А знаете что? Приезжайте к нам в Запорожье! В город, где вас знают и любят. Вы не представляете, какой это будет подарок для запорожцев! – пригласил поэта в гости Евгений Карташов. И его тезка не мог не согласиться.
8 мая 2008 года два Евгения весь день провели вместе. Утром встречались с ветеранами на митинге возле мемориала "Скорбящая мать". И автор слов знаменитой песни "Хотят ли русские войны…" прямо на митинге читал ветеранам свои стихи.
Потом два Евгения побывали на строительстве новых мостов через Днепр. Стройка продвигается трудно – Киев денег не дает в достаточном количестве. Были бы деньги, строители в три раза быстрее рванули бы с Левого берега на Хортицу, а дальше с острова – на Правый берег, через Старый Днепр. А так пока только на берегу чередой стоят уже возведенные опоры. Да сооружается пилон – центральная опора на середине Днепра.
Евтушенко и тут оказался поэтом:
- Опоры, шагающие к Днепру, напомнили мне строй богатырей, которые идут испить шеломами воды и потом помогать людям в их повседневной жизни, - сказал он мэру. А после поэтического сравнения перешел "на прозу", заметив, что мосты и дороги – основа экономики любого государства.
На пресс-конференции Евтушенко рассказал журналистам, что побывал он и на Хортице, где его посвятили в казаки. Что знает пять европейских языков. Что не любит водку. Что выражение – приехал "на Украину" (замечание корреспондента "Индустриалки") - употребил "без всякой задней мысли " и не хотел никого обидеть. Конечно же – "в Украину"! Как и "в Россию", "во Францию". Будет исправляться. Еще извинился, что он поэт, но не лингвист. За выяснением всяких "лингвистических тонкостей" посоветовал обращаться к его жене.
На городской Аллее Славы два Евгения возложили цветы – дань памяти павших на фронтах Великой Отечественной войны. А вечером поэт Евгений Евтушенко провел для запорожцев творческий вечер "Между городом Да и городом Нет".
В этом году запорожцы снова ждут к себе в гости Евгения Евтушенко.
Запорожье. 2008 год
Два Евгения. Мэр Запорожья Евгений Карташов и поэт Евгений Евтушенко
Мэр Запорожья Евгений Карташов и поэт Евгений Евтушенко на Аллее Славы в Запорожье
Фото автора
Фотоснимки Евгения Евтушенко я сделал во время его встречи с журналистами в Запорожском горисполкоме
Русский поэт, который стал целой эпохой, приехал в город на Днепре по приглашению мэра Запорожья и своего тезки Евгения Карташова. А дело было так. Как-то в самолете, летящем то ли в Европу, то ли обратно, два Евгения оказались не просто попутчиками, а соседями по креслам. И в ходе завязавшейся беседы Евгений Карташов стал наизусть читать Евгению Евтушенко его стихи. Да так много, что поэт расчувствовался и не знал, как попутчика отблагодарить.
А запорожский мэр Карташов тогда взял и сказал Евтушенко:
- Евгений Александрович! Вам кто-нибудь и когда-нибудь читал ваши стихи на высоте десять тысяч метров над землей?
- Никогда! – ответил Евтушенко.
- А знаете что? Приезжайте к нам в Запорожье! В город, где вас знают и любят. Вы не представляете, какой это будет подарок для запорожцев! – пригласил поэта в гости Евгений Карташов. И его тезка не мог не согласиться.
8 мая 2008 года два Евгения весь день провели вместе. Утром встречались с ветеранами на митинге возле мемориала "Скорбящая мать". И автор слов знаменитой песни "Хотят ли русские войны…" прямо на митинге читал ветеранам свои стихи.
Потом два Евгения побывали на строительстве новых мостов через Днепр. Стройка продвигается трудно – Киев денег не дает в достаточном количестве. Были бы деньги, строители в три раза быстрее рванули бы с Левого берега на Хортицу, а дальше с острова – на Правый берег, через Старый Днепр. А так пока только на берегу чередой стоят уже возведенные опоры. Да сооружается пилон – центральная опора на середине Днепра.
Евтушенко и тут оказался поэтом:
- Опоры, шагающие к Днепру, напомнили мне строй богатырей, которые идут испить шеломами воды и потом помогать людям в их повседневной жизни, - сказал он мэру. А после поэтического сравнения перешел "на прозу", заметив, что мосты и дороги – основа экономики любого государства.
На пресс-конференции Евтушенко рассказал журналистам, что побывал он и на Хортице, где его посвятили в казаки. Что знает пять европейских языков. Что не любит водку. Что выражение – приехал "на Украину" (замечание корреспондента "Индустриалки") - употребил "без всякой задней мысли " и не хотел никого обидеть. Конечно же – "в Украину"! Как и "в Россию", "во Францию". Будет исправляться. Еще извинился, что он поэт, но не лингвист. За выяснением всяких "лингвистических тонкостей" посоветовал обращаться к его жене.
На городской Аллее Славы два Евгения возложили цветы – дань памяти павших на фронтах Великой Отечественной войны. А вечером поэт Евгений Евтушенко провел для запорожцев творческий вечер "Между городом Да и городом Нет".
В этом году запорожцы снова ждут к себе в гости Евгения Евтушенко.
Запорожье. 2008 год
Два Евгения. Мэр Запорожья Евгений Карташов и поэт Евгений Евтушенко
Мэр Запорожья Евгений Карташов и поэт Евгений Евтушенко на Аллее Славы в Запорожье
Фото автора
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