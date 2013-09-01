







































Два Евгения. Мэр Запорожья Евгений Карташов и поэт Евгений Евтушенко













Русский поэт, который стал целой эпохой, приехал в город на Днепре по приглашению мэра Запорожья и своего тезки Евгения Карташова. А дело было так. Как-то в самолете, летящем то ли в Европу, то ли обратно, два Евгения оказались не просто попутчиками, а соседями по креслам. И в ходе завязавшейся беседы Евгений Карташов стал наизусть читать Евгению Евтушенко его стихи. Да так много, что поэт расчувствовался и не знал, как попутчика отблагодарить.А запорожский мэр Карташов тогда взял и сказал Евтушенко:- Евгений Александрович! Вам кто-нибудь и когда-нибудь читал ваши стихи на высоте десять тысяч метров над землей?- Никогда! – ответил Евтушенко.- А знаете что? Приезжайте к нам в Запорожье! В город, где вас знают и любят. Вы не представляете, какой это будет подарок для запорожцев! – пригласил поэта в гости Евгений Карташов. И его тезка не мог не согласиться.8 мая 2008 года два Евгения весь день провели вместе. Утром встречались с ветеранами на митинге возле мемориала " Скорбящая мать " . И автор слов знаменитой песни " Хотят ли русские войны… " прямо на митинге читал ветеранам свои стихи.Потом два Евгения побывали на строительстве новых мостов через Днепр. Стройка продвигается трудно – Киев денег не дает в достаточном количестве. Были бы деньги, строители в три раза быстрее рванули бы с Левого берега на Хортицу, а дальше с острова – на Правый берег, через Старый Днепр. А так пока только на берегу чередой стоят уже возведенные опоры. Да сооружается пилон – центральная опора на середине Днепра.Евтушенко и тут оказался поэтом:- Опоры, шагающие к Днепру, напомнили мне строй богатырей, которые идут испить шеломами воды и потом помогать людям в их повседневной жизни, - сказал он мэру. А после поэтического сравнения перешел " на прозу " , заметив, что мосты и дороги – основа экономики любого государства.На пресс-конференции Евтушенко рассказал журналистам, что побывал он и на Хортице, где его посвятили в казаки. Что знает пять европейских языков. Что не любит водку. Что выражение – приехал " на Украину " (замечание корреспондента "Индустриалки") - употребил "без всякой задней мысли " и не хотел никого обидеть. Конечно же – " в Украину " ! Как и " в Россию " , " во Францию " . Будет исправляться. Еще извинился, что он поэт, но не лингвист. За выяснением всяких " лингвистических тонкостей " посоветовал обращаться к его жене.На городской Аллее Славы два Евгения возложили цветы – дань памяти павших на фронтах Великой Отечественной войны. А вечером поэт Евгений Евтушенко провел для запорожцев творческий вечер " Между городом Да и городом Нет " .В этом году запорожцы снова ждут к себе в гости Евгения Евтушенко.Запорожье. 2008 годФото автора