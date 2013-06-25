400 краснокнижных летучих мышек, которых запорожские зоозащитники спасли в январе, вчера вечером выпустили на Хортице.
Как писала "Индустриалка", мышки находились на реабилитации в Центре рукокрылых в Харькове, где их докормили до необходимого веса и погрузили в сон. Когда пришла пора выпускать на волю, доставили в Запорожье.
Принять участие в необычном мероприятии приехали сотни запорожцев и гостей города.
- Пока мы ждали наступления темноты, каждый желающий мог посмотреть, как летучие мышки кушают, как они выглядят, под плотным стеклышком, получить листовочки от Центра Рукокрылых, погулять по Скифскому Стану, который, как оказалось, был незнаком многим. Погода чудная, теплая и ветер утих, - на своей страничке в соцсети написала запорожская защитница животных Олеся Кулик. - Все получилось!
Фото из соцсетей
Как писала "Индустриалка", мышки находились на реабилитации в Центре рукокрылых в Харькове, где их докормили до необходимого веса и погрузили в сон. Когда пришла пора выпускать на волю, доставили в Запорожье.
Принять участие в необычном мероприятии приехали сотни запорожцев и гостей города.
- Пока мы ждали наступления темноты, каждый желающий мог посмотреть, как летучие мышки кушают, как они выглядят, под плотным стеклышком, получить листовочки от Центра Рукокрылых, погулять по Скифскому Стану, который, как оказалось, был незнаком многим. Погода чудная, теплая и ветер утих, - на своей страничке в соцсети написала запорожская защитница животных Олеся Кулик. - Все получилось!
Фото из соцсетей
- Просмотров: 143
Похожие новости