На закрытии турнира и официальном награждении лучших юных спортсменов присутствовали Юрий Вернидуб – главный тренер луганской " Зари " , Эдуард Соболь – воспитанник " Металлурга " , игрок донецкого " Шахт е ра " и сборной Украины и ветеран запорожского футбола Эдуард Багиров." Турнир прошел очень хорошо, дети и их родители очень довольны. Теперь наша задача, чтобы такие соревнования проходили каждый год. Сейчас наша основная цель сделать турнир международным – пригласить команды из ближнего зарубежья " , - поделился планами на будущее директор ДЮСШ " Металлург " Дмитрий Запороженко.Участие в соревнованиях принимали десять команд из Запорожья, Днепра, Токмака, Энергодара, Никополя, Мелитополя. Все они показали высокие результаты, однако победу вс е же удалось одержать воспитанникам ДЮСШ " Металлург " ." Мы очень старались на тренировках, много раз вс е отрабатывали, как результат наша команда стала абсолютным чемпионом, мы одержали четыре победы из четыр е х возможных. Сегодня у нас был финальный матч, где мы использовали активный прессинг и не давали нашим соперникам шанса нам противостоять, - рассказал лучший игрок турнира, воспитанник ДЮСШ " Металлург " Евгений Стадник.Пока спортсмены одних команд радовались завоеванным медалям и кубкам, другие футболисты бегали за автографами и " селфи " с игроком донецкого " Шахт е ра " Эдуардом Соболем. Нам с трудом, но тоже удалось его поймать и разузнать, каково это вернуться на свою футбольную родину." В сво е время я тоже на этом поле принимал участие в таком турнире. Приезд в родной город и школу для меня всегда связан с т е плыми эмоциями. Ребятам, которые играют сейчас, я желаю, чтобы они и дальше не стояли на месте, развивались и попадали в большой футбол. Мне очень приятно, что сегодня со мной все фотографируются и берут автографы, надеюсь, что все эти ребята однажды тоже побывают на мо е м месте, а, может, и выше " , - рассказал о своих эмоциях футболист ФК " Шахт е р " Эдуард Соболь.Торжественная церемония награждений прошла ярко и динамично, не смотря на то, что мальчишки отыграли финальный матч в день закрытия – энергии на фотосессии с кубком было хоть отбавляй.Организаторы отмечают, что хотят возродить традицию проведения турнира имени Поляка и проводить такие состязания каждый год, чтобы дать возможность процветания и успешной карьеры запорожским футболистам.Автор: Александра НекрашевичФото автора