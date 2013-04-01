Три года Запорожье находилось в ожидании 10-го Всеукраинского футбольного турнира памяти бывшего мэра Запорожья и экс-председателя областной федерации футбола Александра Поляка. В этом году благодаря финансовой поддержке меткомбината "Запорожсталь" наконец-то удалось его провести.
На закрытии турнира и официальном награждении лучших юных спортсменов присутствовали Юрий Вернидуб – главный тренер луганской "Зари", Эдуард Соболь – воспитанник "Металлурга", игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины и ветеран запорожского футбола Эдуард Багиров.
"Турнир прошел очень хорошо, дети и их родители очень довольны. Теперь наша задача, чтобы такие соревнования проходили каждый год. Сейчас наша основная цель сделать турнир международным – пригласить команды из ближнего зарубежья", - поделился планами на будущее директор ДЮСШ "Металлург" Дмитрий Запороженко.
Участие в соревнованиях принимали десять команд из Запорожья, Днепра, Токмака, Энергодара, Никополя, Мелитополя. Все они показали высокие результаты, однако победу все же удалось одержать воспитанникам ДЮСШ "Металлург".
"Мы очень старались на тренировках, много раз все отрабатывали, как результат наша команда стала абсолютным чемпионом, мы одержали четыре победы из четырех возможных. Сегодня у нас был финальный матч, где мы использовали активный прессинг и не давали нашим соперникам шанса нам противостоять, - рассказал лучший игрок турнира, воспитанник ДЮСШ "Металлург" Евгений Стадник.
Пока спортсмены одних команд радовались завоеванным медалям и кубкам, другие футболисты бегали за автографами и "селфи" с игроком донецкого "Шахтера" Эдуардом Соболем. Нам с трудом, но тоже удалось его поймать и разузнать, каково это вернуться на свою футбольную родину.
"В свое время я тоже на этом поле принимал участие в таком турнире. Приезд в родной город и школу для меня всегда связан с теплыми эмоциями. Ребятам, которые играют сейчас, я желаю, чтобы они и дальше не стояли на месте, развивались и попадали в большой футбол. Мне очень приятно, что сегодня со мной все фотографируются и берут автографы, надеюсь, что все эти ребята однажды тоже побывают на моем месте, а, может, и выше", - рассказал о своих эмоциях футболист ФК "Шахтер" Эдуард Соболь.
Торжественная церемония награждений прошла ярко и динамично, не смотря на то, что мальчишки отыграли финальный матч в день закрытия – энергии на фотосессии с кубком было хоть отбавляй.
Организаторы отмечают, что хотят возродить традицию проведения турнира имени Поляка и проводить такие состязания каждый год, чтобы дать возможность процветания и успешной карьеры запорожским футболистам.
Автор: Александра Некрашевич
Фото автора
На закрытии турнира и официальном награждении лучших юных спортсменов присутствовали Юрий Вернидуб – главный тренер луганской "Зари", Эдуард Соболь – воспитанник "Металлурга", игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины и ветеран запорожского футбола Эдуард Багиров.
"Турнир прошел очень хорошо, дети и их родители очень довольны. Теперь наша задача, чтобы такие соревнования проходили каждый год. Сейчас наша основная цель сделать турнир международным – пригласить команды из ближнего зарубежья", - поделился планами на будущее директор ДЮСШ "Металлург" Дмитрий Запороженко.
Участие в соревнованиях принимали десять команд из Запорожья, Днепра, Токмака, Энергодара, Никополя, Мелитополя. Все они показали высокие результаты, однако победу все же удалось одержать воспитанникам ДЮСШ "Металлург".
"Мы очень старались на тренировках, много раз все отрабатывали, как результат наша команда стала абсолютным чемпионом, мы одержали четыре победы из четырех возможных. Сегодня у нас был финальный матч, где мы использовали активный прессинг и не давали нашим соперникам шанса нам противостоять, - рассказал лучший игрок турнира, воспитанник ДЮСШ "Металлург" Евгений Стадник.
Пока спортсмены одних команд радовались завоеванным медалям и кубкам, другие футболисты бегали за автографами и "селфи" с игроком донецкого "Шахтера" Эдуардом Соболем. Нам с трудом, но тоже удалось его поймать и разузнать, каково это вернуться на свою футбольную родину.
"В свое время я тоже на этом поле принимал участие в таком турнире. Приезд в родной город и школу для меня всегда связан с теплыми эмоциями. Ребятам, которые играют сейчас, я желаю, чтобы они и дальше не стояли на месте, развивались и попадали в большой футбол. Мне очень приятно, что сегодня со мной все фотографируются и берут автографы, надеюсь, что все эти ребята однажды тоже побывают на моем месте, а, может, и выше", - рассказал о своих эмоциях футболист ФК "Шахтер" Эдуард Соболь.
Торжественная церемония награждений прошла ярко и динамично, не смотря на то, что мальчишки отыграли финальный матч в день закрытия – энергии на фотосессии с кубком было хоть отбавляй.
Организаторы отмечают, что хотят возродить традицию проведения турнира имени Поляка и проводить такие состязания каждый год, чтобы дать возможность процветания и успешной карьеры запорожским футболистам.
Автор: Александра Некрашевич
Фото автора
- Просмотров: 79
Похожие новости